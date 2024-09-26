Galatasaray, sosyal medyayı salladı!

Galatasaray, UEFA Avrupa ligi ilk maçında 25 Eylül Çarşamba günü PAOK ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Galatasaray'ın hücum oyuncuları dikkat çekti.
Galatasaray'ın hücum hattı adeta bir yıldızlar geçidi. Dün PAOK maçında ilk 11'de yer alan Victor Osimhen'in piyasa değeri 100 milyon euro. Yedekte bekleyen bir diğer yıldız ise Mauro Icardi. Dakikalar 78'i gösterdiğinde Osimhen kenara geldi ve yerine Icardi girdi.
SOSYAL MEDYAYI SALLADI!
Bu değişiklik, sosyal medyayı adeta salladı. Taraftarlar, "Bu bir rüya mı? Avrupa'nın en iyi forvetlerinden biri giriyor, diğeri çıkıyor!" şeklinde yorumlar yaptı.
Galatasaray'ın hücum hattı adeta bir yıldızlar geçidi. Dün PAOK maçında ilk 11'de yer alan Victor Osimhen'in piyasa değeri 100 milyon euro. Yedekte bekleyen bir diğer yıldız ise Mauro Icardi. Dakikalar 78'i gösterdiğinde Osimhen kenara geldi ve yerine Icardi girdi.
SOSYAL MEDYAYI SALLADI!
Bu değişiklik, sosyal medyayı adeta salladı. Taraftarlar, "Bu bir rüya mı? Avrupa'nın en iyi forvetlerinden biri giriyor, diğeri çıkıyor!" şeklinde yorumlar yaptı.