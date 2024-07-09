Galatasaray, son teklifini yaptı: Oğuz Aydın

Galatasaray, Oğuz Aydın için 5 milyon euroluk son teklini Alanyaspor'a iletti. Akdeniz ekibinin teklifini beklemeye geçti. İşte detaylar...

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Galatasaray, son teklifini yaptı: Oğuz Aydın
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09 Temmuz 2024 00:18
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Haluk Yürekli'nin haberine göre; Galatasaray, Oğuz Aydın için 5 milyon euroluk son teklini Alanyaspor'a iletti.

Haberde; sarı kırmızlı takımın Alanyaspor'a 5'in üzerine çıkılmayacağını bildirdiği ifade edildi.

GALATASARAY CEVAP BEKLİYOR

Oğuz'u kampa götürmek isteyen Galatasaray, olumlu ya da olumsuz bir cevap beklediğini Akdeniz ekibine söyledi.

Milli oyuncunun transferi için 24 saat içinde olumlu ya da olumsuz bir gelişme yaşanacağı aktarıldı.

DURSUN ÖZBEK'TEN AÇIKLAMA

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk töreninde, "Oğuz Aydın, Türkiye'nin iftihar ettiği bir oyuncu. Bütçemiz doğrultusunda gündemimizde olabilecek bir oyuncu. Şu anda söyleyeceklerim bundan ibaret." dedi.

Beşiktaş'ın da ilgilendiği oyuncu Alanyaspor'da geçen sezon 38 maçta süre buldu, 13 gol attı ve 8 asist yaptı.

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