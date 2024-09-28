Galatasaray'ın gollerini 20 ve 28. dakikalarda Victor Osimhen, 34. dakikada ise Mauro Icardi kaydetti. Kasımpaşa'nın gollerini 44. dakikada Mamadou Fall, 93. dakikada penaltıdan Hajradinovic, 90+5. dakikada Da Costa kaydetti.
OSIMHEN İLKİ YAŞADI!
Sarı kırmızılı takımın yıldız golcüsü ilk kez Galatasaray ile gol sevinci yaşadı. Osimhen, çıktığı 4 maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Galatasaray'ın 3. golünü kaydeden Mauro Icardi ise bu sezon 3. golünü attı.
OKAN BURUK REKORU KAÇIRDI
Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009-2010 sezonunda 6'da 6 yaparak en iyi sezon başlangıcını yapan sarı-kırmızılı takım, Okan Buruk yönetiminde 7'de 7'yi kaçırdı.
Bu sonuçla Galatasaray puanını 19'a çıkardı. Kasımpaşa ise 7 puana yükseldi. Galatasaray bir sonraki maçta Avrupa Ligi'nde Rigas Skola ile oynayacak. Kasımpaşa ise ligde Bodrum FK'yi konuk edecek.
OKAN BURUK'UN KADRO TERCİHİ
Süper Lig'de sezona 6'da 6 yaparak, UEFA Avrupa Ligi'ne ise PAOK galibiyetiyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, son 15 gündeki 5. maçını Kasımpaşa ile RAMS Park'ta yaptı.
Galatasaray, mücadeleye Fernando Muslera, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Victor Osimhen ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.
Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz, Efe Akman, Metehan Baltacı yer aldı.
Teknik direktör Okan Buruk, son olarak 25 Eylül Çarşamba günü sahalarında Yunanistan temsilcisi PAOK ile yaptıkları UEFA Avrupa Ligi maçının ilk 11'inden 6 oyuncuyu değiştirdi.
Buruk, PAOK mücadelesinin başlangıç kadrosunda yer verdiği Günay, Kaan, Sanchez, Torreira, Barış Alper ve Mertens'i dinlendirdi. Buruk, bu oyuncuların yerine Muslera, Jelert, Nelsson, Kerem Demirbay, Sallai ve Icardi'yi görevlendirdi.
OSIMHEN-ICARDI İKİLİSİ SAHADA
Teknik direktör Okan Buruk, sistem değişikliğine giderek takımını çift santrforla sahaya sürdü.
Galatasaray'da Kasımpaşa mücadelesinde merakla beklenen Victor Osimhen-Mauro Icardi ikilisi aynı anda sahaya çıktı. Buruk, takımını geçmiş maçlardan farklı olarak 4-4-2 sistemiyle oynattı.
SALLAI İLK KEZ 11'DE
Galatasaray'ın yeni transferi Rolan Sallai ilk kez bir müsabakaya 11'de başladı.
Sarı-kırmızılı ekibin transfer döneminin son gününde Almanya'nın Freiburg takımından kadroya katılan Macar kanat oyuncusu, sarı-kırmızılı formayla ikinci maçına çıktı.
Ligin 6. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde sonradan oyuna giren Sallai, Kasımpaşa müsabakasıyla ilk kez bir maçın başlangıç kadrosunda mücadele etti. Tecrübeli futbolcu, ayrıca ilk kez RAMS Park'ta taraftarın önünde forma giydi.
KADIN FUTBOL TAKIMINA ALKIŞ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalan Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı taraftarla buluştu.
İkinci eleme turunda Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele etme hakkı kazanan ilk Türk takımı olan sarı-kırmızılılar, maç öncesi çimlerine çıktığı RAMS Park'ta taraftarları selamladı.
OSIMHEN İLK GOLÜNÜ ATTI!
Galatasaray, iç saha avantajıyla karşılaşmaya baskılı başladı. Sarı kırmızılı takım, Victor Osimhen'in 20. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Abdülkerim'in soldan ceza sahasına gönderdiği topa kale önünde Victor Osimhen, tek dokunuşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.
OSIMHEN'DEN BİR GOL DAHA GELDİ
Galatasaray'ın yıldız ismi Osimhen, 28. dakikada durumu 2-0 getirdi. Gabriel Sara'nın uzun pasında Osimhen, penaltı noktasında topu çok iyi kontrol etti ve sol ayağıyla sert bir vuruş yaparak kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
BU KEZ SAHNEDE ICARDI VAR!
Sarı kırmızılı takım 2-0'ın ardından baskısını iyice artırdı. Osimhen'inardından bu kez Icardi sahneye çıktı. Jakobs'un taç atışından gönderdiği topu ceza sahası içinde kontrol eden Icardi, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımı adına 3. golü kaydetti.
GOLLER ARKA ARKAYA GELDİ!
Kasımpaşa farkı 2'ye indirdi. Hızlı gelişen konuk ekibin atağında Winck, sağdan ceza sahasına iyi bir top gönderdi. Top yere inmeden gelişine sert bir vuruş yağan Fall, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve durum 3-1' geldi.
Mücadelenin ilk yarısında başka gol çıkmadı ve soyunma odasına Galatasaray'ın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
OSIMHEN DEVAM EDEMEDİ!
İlk yarının son bölümünde hafif bir ağrı hisseden ve tedavi olan Victor Osimhen ikinci yarıya çıkamadı. Okan Buruk, Nijeryalı golcüyü riske etmemek adına ikinci yarıda Dries Mertens'i sahaya sürdü.
PENALTI VAR'DAN DÖNDÜ
Karşılaşmada tartışılan bir penaltı pozisyonu yaşandı. Mücadelenin 50. dakikasında Fall'un içeri çevirdiğ topu Jakobs karşıladı. Hakem Oğzuhan Çakır, Jakobs'un topu eliyle uzaklaştırdığını işaret etti ve penaltı noktasını gösterdi.
VAR'da bulunan Ali Şansalan, Oğuzhan Çakır'a izleme tavsiyesinde bulundu. Hakem, pozisyonu monitörde inceledi ve penaltıyı iptal etti.
KASIMPAŞA, PENALTIDAN FARKI 1'E İNDİRDİ!
Kasımpaşa karşılaşmanın 82. dakikasında penaltı kazandı. Fall'un ceza sahası içinde kafayla indirdiği topu Jakobs uzaklaştırdı. Kasımpaşalı futbolcular Galatasaraylı futbolcunun topa elle müdahale ettiği itirazında bulundu ve penaltı bekledi. VAR'ın tavsiyesiyle pozisyonu monitörde izleyen Oğuzhan Çakır, beyaz noktayı gösterdi.
Penaltıda topun başına geçen Hajradinovic, Muslera'yı ve topu ayrı köşelere gönderdi ve durumu 3-2'ye getirdi.
KASIMPAŞA 3-0'DAN GERİ DÖNDÜ!
Kasımpaşa 3-0 geriye düştüğü maçta Da Costa'nın 90+5. dakikada kaydettiği golle skoru 3-3'e getirdi. Espinoza'nın sağdan ceza sahasına yaptığı ortayı iyi takip eden Da Costa düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 3-3'e getirdi.
Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele 3-3 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
20. dakikada Galatasaray öne geçti. Abdülkerim Bardakcı'nın sol taraftan ortasında Osimhen, altıpas çizgisi önünden topa bekletmeden vuruş yaptı ve fileleri havalandırdı: 1-0
28. dakikada Galatasaray durumu 2-0 yaptı. Gabriel Sara'nın uzun pasında topla buluşan Osimhen, penaltı noktası civarından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0
34. dakikada Galatasaray, Icardi ile farkı 3'e çıkardı. Jakobs'un sol taraftan kullandığı uzun taçta Icardi, ceza sahası sol çaprazında topla buluştuktan sonra dönerek vuruşunu yaptı ve ağları sarstı: 3-0
37. dakikada Barak'ın ortasında Da Costa'nın, altıpas çizgisi üzerinden kafayla vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.
44. dakikada Kasımpaşa, farkı 2'ye indirdi. Winck'in sağ kanattan ortasında Fall, ceza sahası sağ çaprazından bekletmeden vuruşunu yaptı ve fileleri havalandırdı: 3-1
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN!)
OSIMHEN İLKİ YAŞADI!
Sarı kırmızılı takımın yıldız golcüsü ilk kez Galatasaray ile gol sevinci yaşadı. Osimhen, çıktığı 4 maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Galatasaray'ın 3. golünü kaydeden Mauro Icardi ise bu sezon 3. golünü attı.
OKAN BURUK REKORU KAÇIRDI
Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009-2010 sezonunda 6'da 6 yaparak en iyi sezon başlangıcını yapan sarı-kırmızılı takım, Okan Buruk yönetiminde 7'de 7'yi kaçırdı.
Bu sonuçla Galatasaray puanını 19'a çıkardı. Kasımpaşa ise 7 puana yükseldi. Galatasaray bir sonraki maçta Avrupa Ligi'nde Rigas Skola ile oynayacak. Kasımpaşa ise ligde Bodrum FK'yi konuk edecek.
OKAN BURUK'UN KADRO TERCİHİ
Süper Lig'de sezona 6'da 6 yaparak, UEFA Avrupa Ligi'ne ise PAOK galibiyetiyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, son 15 gündeki 5. maçını Kasımpaşa ile RAMS Park'ta yaptı.
Galatasaray, mücadeleye Fernando Muslera, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Victor Osimhen ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.
Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz, Efe Akman, Metehan Baltacı yer aldı.
Teknik direktör Okan Buruk, son olarak 25 Eylül Çarşamba günü sahalarında Yunanistan temsilcisi PAOK ile yaptıkları UEFA Avrupa Ligi maçının ilk 11'inden 6 oyuncuyu değiştirdi.
Buruk, PAOK mücadelesinin başlangıç kadrosunda yer verdiği Günay, Kaan, Sanchez, Torreira, Barış Alper ve Mertens'i dinlendirdi. Buruk, bu oyuncuların yerine Muslera, Jelert, Nelsson, Kerem Demirbay, Sallai ve Icardi'yi görevlendirdi.
OSIMHEN-ICARDI İKİLİSİ SAHADA
Teknik direktör Okan Buruk, sistem değişikliğine giderek takımını çift santrforla sahaya sürdü.
Galatasaray'da Kasımpaşa mücadelesinde merakla beklenen Victor Osimhen-Mauro Icardi ikilisi aynı anda sahaya çıktı. Buruk, takımını geçmiş maçlardan farklı olarak 4-4-2 sistemiyle oynattı.
SALLAI İLK KEZ 11'DE
Galatasaray'ın yeni transferi Rolan Sallai ilk kez bir müsabakaya 11'de başladı.
Sarı-kırmızılı ekibin transfer döneminin son gününde Almanya'nın Freiburg takımından kadroya katılan Macar kanat oyuncusu, sarı-kırmızılı formayla ikinci maçına çıktı.
Ligin 6. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde sonradan oyuna giren Sallai, Kasımpaşa müsabakasıyla ilk kez bir maçın başlangıç kadrosunda mücadele etti. Tecrübeli futbolcu, ayrıca ilk kez RAMS Park'ta taraftarın önünde forma giydi.
KADIN FUTBOL TAKIMINA ALKIŞ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalan Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı taraftarla buluştu.
İkinci eleme turunda Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele etme hakkı kazanan ilk Türk takımı olan sarı-kırmızılılar, maç öncesi çimlerine çıktığı RAMS Park'ta taraftarları selamladı.
OSIMHEN İLK GOLÜNÜ ATTI!
Galatasaray, iç saha avantajıyla karşılaşmaya baskılı başladı. Sarı kırmızılı takım, Victor Osimhen'in 20. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Abdülkerim'in soldan ceza sahasına gönderdiği topa kale önünde Victor Osimhen, tek dokunuşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.
OSIMHEN'DEN BİR GOL DAHA GELDİ
Galatasaray'ın yıldız ismi Osimhen, 28. dakikada durumu 2-0 getirdi. Gabriel Sara'nın uzun pasında Osimhen, penaltı noktasında topu çok iyi kontrol etti ve sol ayağıyla sert bir vuruş yaparak kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
BU KEZ SAHNEDE ICARDI VAR!
Sarı kırmızılı takım 2-0'ın ardından baskısını iyice artırdı. Osimhen'inardından bu kez Icardi sahneye çıktı. Jakobs'un taç atışından gönderdiği topu ceza sahası içinde kontrol eden Icardi, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımı adına 3. golü kaydetti.
GOLLER ARKA ARKAYA GELDİ!
Kasımpaşa farkı 2'ye indirdi. Hızlı gelişen konuk ekibin atağında Winck, sağdan ceza sahasına iyi bir top gönderdi. Top yere inmeden gelişine sert bir vuruş yağan Fall, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve durum 3-1' geldi.
Mücadelenin ilk yarısında başka gol çıkmadı ve soyunma odasına Galatasaray'ın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
OSIMHEN DEVAM EDEMEDİ!
İlk yarının son bölümünde hafif bir ağrı hisseden ve tedavi olan Victor Osimhen ikinci yarıya çıkamadı. Okan Buruk, Nijeryalı golcüyü riske etmemek adına ikinci yarıda Dries Mertens'i sahaya sürdü.
PENALTI VAR'DAN DÖNDÜ
Karşılaşmada tartışılan bir penaltı pozisyonu yaşandı. Mücadelenin 50. dakikasında Fall'un içeri çevirdiğ topu Jakobs karşıladı. Hakem Oğzuhan Çakır, Jakobs'un topu eliyle uzaklaştırdığını işaret etti ve penaltı noktasını gösterdi.
VAR'da bulunan Ali Şansalan, Oğuzhan Çakır'a izleme tavsiyesinde bulundu. Hakem, pozisyonu monitörde inceledi ve penaltıyı iptal etti.
KASIMPAŞA, PENALTIDAN FARKI 1'E İNDİRDİ!
Kasımpaşa karşılaşmanın 82. dakikasında penaltı kazandı. Fall'un ceza sahası içinde kafayla indirdiği topu Jakobs uzaklaştırdı. Kasımpaşalı futbolcular Galatasaraylı futbolcunun topa elle müdahale ettiği itirazında bulundu ve penaltı bekledi. VAR'ın tavsiyesiyle pozisyonu monitörde izleyen Oğuzhan Çakır, beyaz noktayı gösterdi.
Penaltıda topun başına geçen Hajradinovic, Muslera'yı ve topu ayrı köşelere gönderdi ve durumu 3-2'ye getirdi.
KASIMPAŞA 3-0'DAN GERİ DÖNDÜ!
Kasımpaşa 3-0 geriye düştüğü maçta Da Costa'nın 90+5. dakikada kaydettiği golle skoru 3-3'e getirdi. Espinoza'nın sağdan ceza sahasına yaptığı ortayı iyi takip eden Da Costa düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 3-3'e getirdi.
Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele 3-3 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
20. dakikada Galatasaray öne geçti. Abdülkerim Bardakcı'nın sol taraftan ortasında Osimhen, altıpas çizgisi önünden topa bekletmeden vuruş yaptı ve fileleri havalandırdı: 1-0
28. dakikada Galatasaray durumu 2-0 yaptı. Gabriel Sara'nın uzun pasında topla buluşan Osimhen, penaltı noktası civarından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0
34. dakikada Galatasaray, Icardi ile farkı 3'e çıkardı. Jakobs'un sol taraftan kullandığı uzun taçta Icardi, ceza sahası sol çaprazında topla buluştuktan sonra dönerek vuruşunu yaptı ve ağları sarstı: 3-0
37. dakikada Barak'ın ortasında Da Costa'nın, altıpas çizgisi üzerinden kafayla vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.
44. dakikada Kasımpaşa, farkı 2'ye indirdi. Winck'in sağ kanattan ortasında Fall, ceza sahası sağ çaprazından bekletmeden vuruşunu yaptı ve fileleri havalandırdı: 3-1
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN!)