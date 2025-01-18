Galatasaray, Skriniar'da sona yakın

Galatasaray, Milan Skriniar transferinde büyük aşama kaydetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray, Skriniar'da sona yakın
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ocak 2025 22:03
Son güncelleme 18 Ocak 2025 22:04
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da çarpıcı bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, PSG'de forma giyen Slovak stoper Milan Skriniar'ın transferinde büyük aşama kaydetti.

Habere göre; Sarı kırmızılılar, Slovak futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak için PSG ile anlaşmaya yakın.

BU SEZON 5 MAÇA ÇIKTI

Skriniar'ın kalıcı olarak bir takıma imza atamaması halinde ise zorunlu satın alma opsiyonlu göndereceği haberin detaylarında yer aldı.

Slovak yıldız son olarak 12 Ocak Pazar günü Ligue 1'de oynanan St. Etienne maçında kadroya alınmamıştı.

Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gözüken Skriniar, bu sezon PSG'de 5 maça çıktı ve 381 dakika sahada kalabildi.
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery