Galatasaray serisini 4 maça çıkardı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 4 maçını da kazanarak serisini uzattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray serisini 4 maça çıkardı
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23 Eylül 2023 23:58
Son güncelleme 24 Eylül 2023 00:01
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonraki maçlarında sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor ve RAMS Başakşehir'i mağlup etme başarısı gösterdi.

18 MAÇTIR NAMAĞLUP

Galatasaray, son 18 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 5, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 12 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

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