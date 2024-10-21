Galatasaray, rekora doymuyor!

Son 3 sezonda rekorlara doymayan Galatasaray, en uzun galibiyet serisi (17 ve 14), Süper Lig'de en yüksek puan (102) ve puan ortalamasına (2.68) en uzun deplasman serisini de (13) ekledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, rekora doymuyor!
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21 Ekim 2024 08:16
Antalya deplasmanında iki süper santrforu Mauro Icardi ve Victor Osimhen'in birbirinden şık golleriyle farka koşan ve sahadan 3-0 galibiyetle ayrılan Galatasaray, Süper Lig'e en iyi başlangıcını yaptı.

2005-2006 ve geçen dönemin ardından yine ilk 9 karşılaşmada 8 galibiyet-1 beraberlikle hanesine 25 puan yazdıran sarı-kırmızılı takım, bu kez daha fazla gol atıp (27) daha yüksek averaja (+19) sahip oldu.

Son iki sezonun şampiyon kartvizitli teknik direktörü Okan Buruk döneminde kırmadık rekor bırakmayan ve buna yenilerini ekleyen Galatasaray, son 3 sezonda tarihi adeta yeniden yazdı.

Sarı-kırmızılı takımın istatistikleri şöyle:

Süper Lig'de en uzun galibiyet serisi (17 ve 14 maç)
Süper Lig'de toplanan en yüksek puan (102)
Süper Lig'in maç başı en yüksek puan ortalaması (2,68)
Süper Lig tarihindeki en uzun deplasman serisi (13 maç)

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