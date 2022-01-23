Galatasaray öne geçiyor, önde kalamıyor!

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de ilk golü attığı 12 maçın 7'sinde puan kaybetti.



Sarı-kırmızılılar, ilk golü bulduğu, 7 karşılaşmada 2 beraberlik ile 5 yenilgi yaşadı ve toplamda 19 puan yitirdi.



Galatasaray, ligin ilk yarısında 2-0 öne geçtiği Kasımpaşa ve Trabzonspor müsabakalarından beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, ilk golü attığı Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde 2-1 mağlup oldu.



Sarı-kırmızılılar, ligin ikinci yarısında ise ilk golü bulduğu Atakaş Hatayspor maçında 4-2, Kasımpaşa mücadelesinde ise 2-1 yenildi.



Galatasaray, son olarak Trabzonspor'a karşı üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan yenilgiyle ayrıldı.



"Cimbom" ligde ilk golü attığı GZT Giresunspor, Gaziantep FK ve Fraport TAV Antalyaspor müsabakalarını 2-0, Çaykur Rizespor mücadelesini 3-2, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasını ise 1-0 kazandı.









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