Galatasaray Nef, deplasmanda kazandı

ING Basketbol Ligi 9. hafta karşılaşmasında Yukatel Merkezefendi Belediye, Galatasaray Nef'i konuk etti.
Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, Galatasaray Nef'in 89-73'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.
Sarı - kırmızılılar, bu sonucun ardından 6. galibiyetini aldı. Merkezefendi ise 7. mağlubiyetini aldı.
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Emin Moğulkoç, Osman Sinan İşgüder, Sinem Tetik
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Lomazs 2, Smith 24, Upson 7, Thomas Akyazılı 6, Sestina 13, Emircan Koşut 2, Lucas 7, Hakan Yapar 6, Serkan Menteşe 3, Altan Erol 3
Galatasaray Nef: Trimble 6, Purcell 23, Bost 11, Ege Arar 7, Blackshear 11, Eray Aydoğan, Canberk Kuş 4, Okben Ulubay 2, Sadık Emir Kabaca 9, Rıdvan Öncel 6, Kravish 10
1. Periyot: 15-17
Devre: 30-43
3. Periyot: 48-65
Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, Galatasaray Nef'in 89-73'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.
Sarı - kırmızılılar, bu sonucun ardından 6. galibiyetini aldı. Merkezefendi ise 7. mağlubiyetini aldı.
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Emin Moğulkoç, Osman Sinan İşgüder, Sinem Tetik
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Lomazs 2, Smith 24, Upson 7, Thomas Akyazılı 6, Sestina 13, Emircan Koşut 2, Lucas 7, Hakan Yapar 6, Serkan Menteşe 3, Altan Erol 3
Galatasaray Nef: Trimble 6, Purcell 23, Bost 11, Ege Arar 7, Blackshear 11, Eray Aydoğan, Canberk Kuş 4, Okben Ulubay 2, Sadık Emir Kabaca 9, Rıdvan Öncel 6, Kravish 10
1. Periyot: 15-17
Devre: 30-43
3. Periyot: 48-65