Galatasaray Nef, deplasmanda kazandı

ING Basketbol Ligi 9. hafta mücadelesinde Galatasaray Nef, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediye'yi 89-73 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray Nef, deplasmanda kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Kasım 2021 17:31
ING Basketbol Ligi 9. hafta karşılaşmasında Yukatel Merkezefendi Belediye, Galatasaray Nef'i konuk etti.

Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, Galatasaray Nef'in 89-73'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - kırmızılılar, bu sonucun ardından 6. galibiyetini aldı. Merkezefendi ise 7. mağlubiyetini aldı.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Osman Sinan İşgüder, Sinem Tetik

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Lomazs 2, Smith 24, Upson 7, Thomas Akyazılı 6, Sestina 13, Emircan Koşut 2, Lucas 7, Hakan Yapar 6, Serkan Menteşe 3, Altan Erol 3

Galatasaray Nef: Trimble 6, Purcell 23, Bost 11, Ege Arar 7, Blackshear 11, Eray Aydoğan, Canberk Kuş 4, Okben Ulubay 2, Sadık Emir Kabaca 9, Rıdvan Öncel 6, Kravish 10

1. Periyot: 15-17

Devre: 30-43

3. Periyot: 48-65


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.