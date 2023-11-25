Galatasaray maçında ilginç an: Ali Şansalan sakatlandı

Galatasaray - Alanyaspor maçının hakemi Ali Şansalan sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray maçında ilginç an: Ali Şansalan sakatlandı
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25 Kasım 2023 20:18
Son güncelleme 25 Kasım 2023 20:24
Galatasaray ile Alanyaspor maçında görev alan hakem Ali Şansalan sakatlandı.

Mücadelenin orta hakemi Ali Şansalan, 53. dakikada sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen oyuna devam edemedi.

Ali Şansalan yerine 4. hakem Yiğit Arslan, 58. dakikadan itibaren orta hakem olarak görev yapmaya başladı. Ali Şansalan ise bu dakikadan sonra kenara geldi ve dördüncü hakem olarak mücadeleye devam etti.





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