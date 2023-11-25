Galatasaray ile Alanyaspor maçında görev alan hakem Ali Şansalan sakatlandı.
Mücadelenin orta hakemi Ali Şansalan, 53. dakikada sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen oyuna devam edemedi.
Ali Şansalan yerine 4. hakem Yiğit Arslan, 58. dakikadan itibaren orta hakem olarak görev yapmaya başladı. Ali Şansalan ise bu dakikadan sonra kenara geldi ve dördüncü hakem olarak mücadeleye devam etti.
Mücadelenin orta hakemi Ali Şansalan, 53. dakikada sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen oyuna devam edemedi.
Ali Şansalan yerine 4. hakem Yiğit Arslan, 58. dakikadan itibaren orta hakem olarak görev yapmaya başladı. Ali Şansalan ise bu dakikadan sonra kenara geldi ve dördüncü hakem olarak mücadeleye devam etti.
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