Galatasaray, Lucas Torreira'nın sözleşmesini uzattı

Galatasaray, Lucas Torreira'nın sözleşmesinin 2028'e kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray, Lucas Torreira'nın sözleşmesini uzattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Nisan 2025 21:13
Son güncelleme 21 Nisan 2025 21:25
İç transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yeni bir gelişme yaşandı.

Sarı-Kırmızılılar, Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'nın sözleşmesinin 2028'e kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi.

TFF'nin sitesinde yer alan bilgi ise şöyle;



İSTİKRAR ABİDESİ

- 2022 yazında Arsenal'den 6 milyon euro bonservisle transfer edildi.

- Yaklaşık 3 sezonda 123 maça çıkarken 4 gol atıp, 11 asist gerçekleştirdi.

- Sakatlığı ve cezası nedeniyle sadece 11 maçta takımını yalnız bıraktı.

- Bu sezonki 3 gol-7 asistlik performansıyla 2018-19'da Arsenal'deki 3 gol-4 asistlik formunu aştı ve kariyer rekoru kırdı.

- 13 milyon euroluk piyasa değeriyle Galatasaray'ın en değerli 5. futbolcusu konumunda. 



EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery