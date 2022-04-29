Galatasaray ligi 5. tamamladı

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi Play-off 5/6.'lık etabı ikinci maçında Allpower Akü Cizre Belediye ekibi ile deplasmanda karşılaştı.
Galatasaray, Şırnak Spor Salonu'nda oynanan mücadeleden 3-2 galip ayrılarak seride durumu 2-0 yaparak ligi beşinci sırada tamamlayan ekip oldu. Bu sonuçla Galatasaray, önümüzdeki sezon CEV Volleyball Challenge Cup'ta mücadele edecek.
Galatasaray, Şırnak Spor Salonu'nda oynanan mücadeleden 3-2 galip ayrılarak seride durumu 2-0 yaparak ligi beşinci sırada tamamlayan ekip oldu. Bu sonuçla Galatasaray, önümüzdeki sezon CEV Volleyball Challenge Cup'ta mücadele edecek.
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