Galatasaray ligi 5. tamamladı

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Allpower Akü Cizre Belediye ekibi ile deplasmanda karşılaştı.

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Galatasaray ligi 5. tamamladı
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29 Nisan 2022 16:49
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi Play-off 5/6.'lık etabı ikinci maçında Allpower Akü Cizre Belediye ekibi ile deplasmanda karşılaştı.

Galatasaray, Şırnak Spor Salonu'nda oynanan mücadeleden 3-2 galip ayrılarak seride durumu 2-0 yaparak ligi beşinci sırada tamamlayan ekip oldu. Bu sonuçla Galatasaray, önümüzdeki sezon CEV Volleyball Challenge Cup'ta mücadele edecek.

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