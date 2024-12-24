Galatasaray ligde tüm istatistikleri altüst etti

Galatasaray, 2024 yılına damgasını vurdu. Ligde çıktığı 37 maçta 33 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-kırmızılılar tek yenilgisini Fenerbahçe karşısında aldı. Aslan, 2.75'lik puan ortalaması ile inanılmaz bir performans sergilerken bu sezon ise ligde ve UEFA Avrupa Ligi'nde yenilgisiz tek takım olarak da dikkat çekiyor.
Cim-Bom, 2024 yılında Trendyol Süper Lig'de oynadığı hiçbir deplasman maçında kaybetmezken, 47 golle ligin en fazla gol atan takımı durumunda bulunuyor.
Ligin ilk yarısında oynadığı bütün derbileri kazanan Cim-Bom, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde yer alarak şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakaladı.
Bu sezon en çok gol beklentisi üreten takım olan sarı-kırmızılılar, deplasmanda tüm maçlarını kazandı. Ligin en fazla şut atan takımı olan Galatasaray en fazla isabetli şutta da zirveyi aldı. Aslan en fazla kafa golünde de yine ilk sırada yer aldı. Cim-Bom ligde, duran toptan en fazla gol atan takımı oldu.
Cim-Bom, 2024 yılında Trendyol Süper Lig'de oynadığı hiçbir deplasman maçında kaybetmezken, 47 golle ligin en fazla gol atan takımı durumunda bulunuyor.
Ligin ilk yarısında oynadığı bütün derbileri kazanan Cim-Bom, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde yer alarak şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakaladı.
Bu sezon en çok gol beklentisi üreten takım olan sarı-kırmızılılar, deplasmanda tüm maçlarını kazandı. Ligin en fazla şut atan takımı olan Galatasaray en fazla isabetli şutta da zirveyi aldı. Aslan en fazla kafa golünde de yine ilk sırada yer aldı. Cim-Bom ligde, duran toptan en fazla gol atan takımı oldu.