Galatasaray'lı eski futbolcu Blerim Dzemaili futbolu bırakıyor

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Arnavut asıllı İsviçreli orta saha oyuncusu Blerim Dzemaili, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sezon sonunda kariyerini noktalayacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'lı eski futbolcu Blerim Dzemaili futbolu bırakıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Mayıs 2023 15:38
Son güncelleme 18 Mayıs 2023 15:55
2014/15 sezonunda Galatasaray'da forma giyen 37 yaşındaki İsviçreli orta saha oyuncusu Blerim Dzemaili futbola veda etmeye hazırlanıyor.

İsviçre ligi ekibi FC Zürich'te forma giyen tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sezon sonunda kariyerini noktalayacağını açıkladı.

Dzemaili kariyerinde sırayla Zürich, Torino, Parma, Napoli, Bolton, Galatasaray, Genoa, Bologna ve Montreal gibi takımlarda forma giymişti.

2014/15 sezonunda Galatasaray formasıyla 20 maça çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu oynadığı 20 müsabakada 1 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.

Milli takım tercihini İsviçre'den yana kullanan Dzemaili, oynadığı 69 karşılaşmada 11 gol kaydetti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery