Galatasaray, Landes karşısında hata yapmadı!

Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Basket Landes'i 83-64 mağlup ederek, ikinci galibiyetini aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Landes karşısında hata yapmadı!
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27 Ekim 2021 21:58
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 4. haftasında Galatasaray, sahasında Fransa temsilcisi Basket Landes'i 83-64 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, organizasyonda 2. kez kazandı. Basket Landes ise 2. mağlubiyetini yaşadı.

Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakaya etkili başlayan Galatasaray, ilk periyodu 21-8 önde tamamladı. Sarı-kırmızılı takım, soyunma odasına da 46-19 üstün gitti.

Üçüncü çeyreği 63-44 önde geçen Galatasaray, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmayı 83-64 kazandı.

Sarı-kırmızılı takımda Anete Steinberga, kaydettiği 21 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu. Riquna Williams ile Tina Krajisnik ise 14'er sayıyla galibiyete katkı sağladı.


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