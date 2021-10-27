Galatasaray, Landes karşısında hata yapmadı!

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 4. haftasında Galatasaray, sahasında Fransa temsilcisi Basket Landes'i 83-64 mağlup etti.



Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, organizasyonda 2. kez kazandı. Basket Landes ise 2. mağlubiyetini yaşadı.



Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakaya etkili başlayan Galatasaray, ilk periyodu 21-8 önde tamamladı. Sarı-kırmızılı takım, soyunma odasına da 46-19 üstün gitti.



Üçüncü çeyreği 63-44 önde geçen Galatasaray, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmayı 83-64 kazandı.



Sarı-kırmızılı takımda Anete Steinberga, kaydettiği 21 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu. Riquna Williams ile Tina Krajisnik ise 14'er sayıyla galibiyete katkı sağladı.





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