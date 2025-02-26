Galatasaray, Kemerburgaz'a taşınıyor

Galatasaray'da yeni tesis bilmecesi sona eriyor.
Başkan Dursun Aydın Özbek'in bu sezon başında geçileceğini müjdeliği yeni tesise taşınma gerçekleşiyor. A Takımın çalışacağı nizami boyuttaki iki sahayı yaz aylarında tamamlayan Galatasaray ana bina inşaatı nedeniyle taşınmayı ertelemişti. Okan Buruk tesiste futbolcuların konaklayacağı bölümde sadece futbolcuların olacağı tarihe kadar taşınmama kararı almıştı.
FLORYA'NIN ZEMİNİ FUTBOLA ELVERİŞLİ DEĞİL
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki zemin artık tüm bakımlara rağmen futbola elverişi halde kalamamaya başladı. Kısa süre önce Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalar yapmaya başlayan Cimbom'a müjde de geldi.
Okan Buruk'un binada istediği düzenlemelerin tamamı halledildi ve Kemerburgaz artık kullanılabilir hale geldi.
ARTIK KEMERBURGAZ'DA HAZIRLANILACAK
Derbi öncesinde hazırlıklarını yeni tesisinde yapmayı planlayan Galatasaray yoğun kar yağışı nedeniyle zemini koruma amaçlı Florya'da hazırlanmıştı.
Cimbom'un maçlara bundan sonraki süreçte mümkün olduğunca Kemerburgaz'daki yeni tesisinde hazırlanacağı öğrenildi.
A TAKIM TESİSLERİ TAMAMLANDI
İnşaat süreci iki faz olarak planlanan Kemerburgaz'da A Takım'ın çalışacağı ve konaklayacağı bölüm tamamlandı.
Biri alttan ısıtmalı iki nizami boyutta sahaya sahip Kemerburgaz'a alt yaş gruplarının da çalışacağı yeni sahalar inşa edilecek.
Başkan Dursun Aydın Özbek'in bu sezon başında geçileceğini müjdeliği yeni tesise taşınma gerçekleşiyor. A Takımın çalışacağı nizami boyuttaki iki sahayı yaz aylarında tamamlayan Galatasaray ana bina inşaatı nedeniyle taşınmayı ertelemişti. Okan Buruk tesiste futbolcuların konaklayacağı bölümde sadece futbolcuların olacağı tarihe kadar taşınmama kararı almıştı.
FLORYA'NIN ZEMİNİ FUTBOLA ELVERİŞLİ DEĞİL
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki zemin artık tüm bakımlara rağmen futbola elverişi halde kalamamaya başladı. Kısa süre önce Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalar yapmaya başlayan Cimbom'a müjde de geldi.
Okan Buruk'un binada istediği düzenlemelerin tamamı halledildi ve Kemerburgaz artık kullanılabilir hale geldi.
ARTIK KEMERBURGAZ'DA HAZIRLANILACAK
Derbi öncesinde hazırlıklarını yeni tesisinde yapmayı planlayan Galatasaray yoğun kar yağışı nedeniyle zemini koruma amaçlı Florya'da hazırlanmıştı.
Cimbom'un maçlara bundan sonraki süreçte mümkün olduğunca Kemerburgaz'daki yeni tesisinde hazırlanacağı öğrenildi.
A TAKIM TESİSLERİ TAMAMLANDI
İnşaat süreci iki faz olarak planlanan Kemerburgaz'da A Takım'ın çalışacağı ve konaklayacağı bölüm tamamlandı.
Biri alttan ısıtmalı iki nizami boyutta sahaya sahip Kemerburgaz'a alt yaş gruplarının da çalışacağı yeni sahalar inşa edilecek.
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