Galatasaray kampında rapçi futbolcu!

Galatasaray sezon hazırlıklarını Avusturya kampıyla sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk, 2. etap kampına altyapıdan yetişen 7 genç ismi de götürmüştü. O isimlerden biri olan Eren Aydın, rap performansıyla sosyal medyanın gündemine girdi.19 yaşındaki santrfor Eren Aydın, antrenman sonrası takım arkadaşlarına rap şarkısı söyleyerek keyifli anlar yaşattı. Yunus Akgün'ün çekip sosyal medyada paylaştığı performans beğeni topladı.Hatırlanacağı gibi Galatasaray'ın eski yıldızlarından ve yardımcı antrenörlerinden Ümit Davala, Almanya'da bir rap kasedi çıkarmıştı. Ryan Babel ise geçen yaz YouTube'da rap parçalarını dinleyicilerin beğenisine sunmuştu.