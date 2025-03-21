Galatasaray, Joao Felix için bastırıyor!

Galatasaray, sezon sonunda futbolu bırakması beklenen Mertens'in yerine Joao Felix'i düşünüyor.

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Galatasaray, Joao Felix için bastırıyor!
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21 Mart 2025 12:01
Son güncelleme 21 Mart 2025 12:02
Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da gelecek sezonun kadrosu için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Futbolu bırakmaya hazırlanan Mertens'in alternatifi için ise bir isim öne çıkıyor: Joao Felix...

İtalyan basınına göre Milan'da kiralık olarak forma giyen Portekizli oyuncu, sezon sonunda İngiltere'ye dönecek.

MAAŞI 9 MİLYON

Milan'da aradığını bulamadığı için yeni bir arayışa girecek olan Felix, yönetimin yeni sezon çileği olacak. Hem sezon başında hem de ara transfer döneminde Portekizli oyuncu için harekete geçen sarı-kırmızılı yönetim mutlu sona ulaşamamıştı.

Okan Buruk'un teknik kadroda görmek istediği Mertens'in boşluğunu kiralama yoluna giderek Felix ile doldurmak isteyen yönetim, oyuncunun bir senelik maaşı olan 9 milyon euro'yu ödemeyi taahhüt edecek.

Ayrıca kiralama süresi bitimi için de bir satın alma maddesi önerilecek. 

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