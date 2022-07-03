'Galatasaray, Isco ile ilgileniyor'

İspanyol basını, Real Madrid ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından boşa çıkan Isco'nun geleceğini mercek altına altı.



Diario Sport'ta yer alan haberde; İspanyol yıldızın, son dönemde Real Madrid'de fazla süre alamasa da popülerliğini yitirmediği ve önemli kulüplerin radarında olduğu ifade edildi.



Tecrübeli futbolcunun, 4 büyük ligden de teklif aldığı vurgulanırken; West Ham, Borussia Dortmund, Milan, Juventus, Sevilla, Betis ve Galatasaray'ın 30 yaşındaki futbolcuya ilgisinin olduğu belirtildi.



Isco'nun önceliğinin La Liga'da kalmak olduğu öne sürülürken, bu nedenle Sevilla ve Real Betis'in ön plana çıktığı kaydedildi. Isco'nun, Real Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegri'ni Malaga'dan; Sevilla Teknik Direktörü Julen Lopetegui'yi ise Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'ndan yakından tanıdığı aktarıldı.





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