Galatasaray'ın yeni orta sahası Fransa'dan

Orta saha için Sergio Oliveira bombasını patlatan ve yıldız oyuncuyu renklerine bağlayan Galatasaray , Portekizli'nin partnerini buldu. Fransız ekibi Metz'de görev yapan Boubacar Traore ile sarı kırmızılıların ilgilendiği iddia edildi.
Ancak 20 yaşındaki orta sahanın transferi pek kolay gözükmüyor... İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Wolverhampton, Leicester City ve Newcastle United da genç futbolcu için transfer yarışında.
Boubacar Traore geçen sezon Metz'le, Ligue 1'de 28 maça çıkarken 1 gol, 1 asistle oynamıştı.
2019'da 350 bin Euro karşılığında Mali'li oyuncuyu kadrosuna katan Metz, Traore'yle 2024 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.
Ancak 20 yaşındaki orta sahanın transferi pek kolay gözükmüyor... İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Wolverhampton, Leicester City ve Newcastle United da genç futbolcu için transfer yarışında.
Boubacar Traore geçen sezon Metz'le, Ligue 1'de 28 maça çıkarken 1 gol, 1 asistle oynamıştı.
2019'da 350 bin Euro karşılığında Mali'li oyuncuyu kadrosuna katan Metz, Traore'yle 2024 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.