Galatasaray'ın Vincic başvurusuna TFF'den ret

Galatasaray Kulübü, derbide Vincic'in düdük çalmaması için TFF'ye başvurdu, TFF bu talebi geri çevirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'ın Vincic başvurusuna TFF'den ret
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19 Şubat 2025 13:54
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbiyi yabancı hakemin yöneteceğini açıkladı.

Slovenya'dan Slavko Vincic, Romanya'dan Istvan Kovacs, Fransa'dan Clement Turpin ve Polonya'dan Szymon Marciniak isimleri ön plana çıktı.

GALATASARAY, VINCIC'İ İSTEMEDİ

Bu isimlerden Slavko Vincic'in ön plana çıkması üzerine Galatasaray Kulübü harekete geçti ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Slovenya'da Maribor Kulübü'nün sahibi olması nedeniyle Vincic'i istemediğini TFF'ye bildirdi.

GALATASARAY'IN TALEBİNE RET

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; TFF, Vincic başvurusu sonrası Galatasaray'a olumsuz yanıt verdi.

TFF, derbiye atanacak yabancı orta hakem konusunda iki takımın da taleplerine yanıt vermeyeceğini kulüplere bildirdi.

Nihai kararın, TFF ile MHK ortak vereceği ve resmi site üzerinden kamuoyuna duyurulacağı cevabı verildi.

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