UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın yer aldığı E Grubu'nda Lazio, evinde Marsilya ile karşılaştı. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası sonunda gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.



İki takımın da tehlikeli 3'er pozisyonu değerlendiremediği maçta Lazio 4 isabet bulurken, Marsilya ise 3 kez isabetli şut çekti.



Marsilya'da milli oyuncumuz Cengiz Ünder ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı ancak sonucu değiştiremedi.



Bu sonuçla Lazio puanunı 4 yaparken, Marsilya 3 beraberliğin ardından 3 puana yükseldi. Grubun 4. hafta maçında Marsilya ile Lazio, 4 Kasım tarihinde Fransa'da karşılaşacak.





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