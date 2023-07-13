Galatasaray'ın rakibi Austria Wien

Galatasaray, hazırlık maçında cuma günü Austria Wien ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'ın rakibi Austria Wien
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13 Temmuz 2023 12:42
Galatasaray Futbol Takımı, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında cuma günü bu ülkenin temsilcilerinden Austria Wien ile karşılaşacak.

Başkent Viyana'daki Generali Arena'da oynayacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Macaristan'ın Kisvarda ekibini 2-0 yenmişti.

Galatasaray, kamptaki üçüncü hazırlık maçını 15 Temmuz Cumartesi günü TSİ 19.30'da Macaristan temsilcisi Csakvar, dördüncü ve son hazırlık karşılaşmasını da 18 Temmuz Salı günü TSİ 20.00'de Avusturya'dan Sturm Graz ile yapacak.

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