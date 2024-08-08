Galatasaray'ın lig rekorları

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonuna 9 Ağustos Cuma günü Atakaş Hatayspor maçıyla başlayacak Galatasaray, 66 yıllık lig tarihinde bazı önemli rekorları elinde bulunduruyor.
Sarı-kırmızılı ekip, 24 kez ile ligde en çok şampiyonluk elde eden takım unvanını taşıyor.
Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından her 5 şampiyonluğa verilen bir yıldız uygulaması kapsamında, üçüncüde olduğu gibi dördüncü yıldızı da takan ilk takım unvanını aldı.
- Üst üste en çok şampiyon olan takım
Sarı-kırmızılılar, lig tarihinde üst üste en çok şampiyonluk kazanan takım ünvanını da elinde bulunduruyor.
Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında mutlu sona ulaşarak şu ana dek kırılamayan bir rekora imza attı.
- Puan rekoru Galatasaray'da
Galatasaray, Süper Lig tarihinde en fazla puan toplayan takım konumunda.
Geçen sezon ligdeki 38 haftalık maratonu 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 102 puan toplayarak zirvede tamamlayan sarı-kırmızılılar, ligin puan rekoruna ulaştı.
Fenerbahçe'nin 1988-1989 sezonunda 93 puanla ulaştığı ve uzun süre elinde bulundurduğu rekoru kıran sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde üç haneli puana ulaşan ilk takım oldu.
- Üst üste maç kazanma rekoru
Süper Lig tarihinde bir sezonda üst üste en çok maç kazanma rekoru Galatasaray'ın elinde.
Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon ligin 20-36. haftalarda 17 müsabakadan galibiyetle ayrıldı.
- Bir sezonda en çok galibiyet alan takım
Galatasaray, Süper Lig'de bir sezonda en fazla galibiyet elde eden takım rekorunu elinde bulunduruyor.
Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon ligde çıktığı 38 maçın 33'ünü kazanarak, bir sezonda elde edilen galibiyet sayısında rekorun sahibi oldu.
Lig tarihinde bundan önce 1959-1960 sezonunda Beşiktaş, 1988-1989 sezonunda Fenerbahçe 29 galibiyet sayısına ulaşmıştı. Beşiktaş ayrıca, iki aşamalı oynanan 1962-1963 sezonunda da toplamda 29 galibiyet almıştı.
- En farklı deplasman galibiyeti
Galatasaray, 65 yıllık lig tarihinde en farklı skorlu deplasman galibiyetini elde eden takım oldu.
Sarı-kırmızılı ekip, 1992-1993 sezonunun son haftasında Ankara'da MKE Ankaragücü'nü 8-0 mağlup etti.
- Rakip sahada en uzun süre yenilmeyen takım
Galatasaray, lig tarihinde deplasmanda en uzun süre yenilmeyen takım unvanının sahibi.
Sarı-kırmızılılar, 25 Ocak 1998'de Bursa'da Bursaspor'a 3-2 yenildiği maçın ardından, üst üste 40 deplasman mücadelesinde mağlup olmadı. 1999-2000 sezonunun 33. haftasında İzmir'de Altay'a 1-0 yenilen Galatasaray, 2,5 yıl sonra rakip sahada maç kaybederek 40 maçlık serinin bitmesine engel olamadı.
- 25 maçlık iç saha galibiyet rekoru
Galatasaray, lig tarihinde kendi evinde üst üste en çok kazanan takım unvanını elinde bulunduruyor.
Sarı-kırmızılı takım, 2000-2001 sezonunun 32. haftasında 13 Mayıs 2001'de Ali Sami Yen Stadı'nda MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenilmesinin ardından 34. haftada Trabzonspor galibiyeti ile seriye başladı ve şampiyon kapattığı 2001-2002'de evindeki tüm maçları kazandı. Galatasaray, 2002-2003 sezonunun 16. haftasında evinde Beşiktaş'a 1-0 yenilince, 25 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
- Gol rekoru
Lig tarihinde bir sezonda atılan toplam gol sayısı bakımından rekor Galatasaray'da bulunuyor.
Sarı-kırmızılı ekip, 1962-1963 sezonunda iki aşamalı olarak gerçekleştirilen ligde, 42 maçta toplam 105 gol kaydetti.
Bu arada, Galatasaray 18 oyuncusunun gol kralı olmasıyla bu alanda da rakiplerinin önünde yer aldı.
- Kötü rekoru
Lig tarihindeki en kötü performanslarından birini 2010-2011'de sergileyen Galatasaray, "Üç büyükler" içinde bir sezonda en fazla yenilen takım unvanını Fenerbahçe'den devraldı.
Söz konusu sezonda tam 16 kez sahadan mağlup ayrılan Galatasaray, Fenerbahçe'nin 1987-1988 sezonundaki 13 maçlık kötü rekorunu geride bıraktı.
Sarı-kırmızılı ekip, 24 kez ile ligde en çok şampiyonluk elde eden takım unvanını taşıyor.
Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından her 5 şampiyonluğa verilen bir yıldız uygulaması kapsamında, üçüncüde olduğu gibi dördüncü yıldızı da takan ilk takım unvanını aldı.
- Üst üste en çok şampiyon olan takım
Sarı-kırmızılılar, lig tarihinde üst üste en çok şampiyonluk kazanan takım ünvanını da elinde bulunduruyor.
Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında mutlu sona ulaşarak şu ana dek kırılamayan bir rekora imza attı.
- Puan rekoru Galatasaray'da
Galatasaray, Süper Lig tarihinde en fazla puan toplayan takım konumunda.
Geçen sezon ligdeki 38 haftalık maratonu 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 102 puan toplayarak zirvede tamamlayan sarı-kırmızılılar, ligin puan rekoruna ulaştı.
Fenerbahçe'nin 1988-1989 sezonunda 93 puanla ulaştığı ve uzun süre elinde bulundurduğu rekoru kıran sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde üç haneli puana ulaşan ilk takım oldu.
- Üst üste maç kazanma rekoru
Süper Lig tarihinde bir sezonda üst üste en çok maç kazanma rekoru Galatasaray'ın elinde.
Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon ligin 20-36. haftalarda 17 müsabakadan galibiyetle ayrıldı.
- Bir sezonda en çok galibiyet alan takım
Galatasaray, Süper Lig'de bir sezonda en fazla galibiyet elde eden takım rekorunu elinde bulunduruyor.
Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon ligde çıktığı 38 maçın 33'ünü kazanarak, bir sezonda elde edilen galibiyet sayısında rekorun sahibi oldu.
Lig tarihinde bundan önce 1959-1960 sezonunda Beşiktaş, 1988-1989 sezonunda Fenerbahçe 29 galibiyet sayısına ulaşmıştı. Beşiktaş ayrıca, iki aşamalı oynanan 1962-1963 sezonunda da toplamda 29 galibiyet almıştı.
- En farklı deplasman galibiyeti
Galatasaray, 65 yıllık lig tarihinde en farklı skorlu deplasman galibiyetini elde eden takım oldu.
Sarı-kırmızılı ekip, 1992-1993 sezonunun son haftasında Ankara'da MKE Ankaragücü'nü 8-0 mağlup etti.
- Rakip sahada en uzun süre yenilmeyen takım
Galatasaray, lig tarihinde deplasmanda en uzun süre yenilmeyen takım unvanının sahibi.
Sarı-kırmızılılar, 25 Ocak 1998'de Bursa'da Bursaspor'a 3-2 yenildiği maçın ardından, üst üste 40 deplasman mücadelesinde mağlup olmadı. 1999-2000 sezonunun 33. haftasında İzmir'de Altay'a 1-0 yenilen Galatasaray, 2,5 yıl sonra rakip sahada maç kaybederek 40 maçlık serinin bitmesine engel olamadı.
- 25 maçlık iç saha galibiyet rekoru
Galatasaray, lig tarihinde kendi evinde üst üste en çok kazanan takım unvanını elinde bulunduruyor.
Sarı-kırmızılı takım, 2000-2001 sezonunun 32. haftasında 13 Mayıs 2001'de Ali Sami Yen Stadı'nda MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenilmesinin ardından 34. haftada Trabzonspor galibiyeti ile seriye başladı ve şampiyon kapattığı 2001-2002'de evindeki tüm maçları kazandı. Galatasaray, 2002-2003 sezonunun 16. haftasında evinde Beşiktaş'a 1-0 yenilince, 25 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
- Gol rekoru
Lig tarihinde bir sezonda atılan toplam gol sayısı bakımından rekor Galatasaray'da bulunuyor.
Sarı-kırmızılı ekip, 1962-1963 sezonunda iki aşamalı olarak gerçekleştirilen ligde, 42 maçta toplam 105 gol kaydetti.
Bu arada, Galatasaray 18 oyuncusunun gol kralı olmasıyla bu alanda da rakiplerinin önünde yer aldı.
- Kötü rekoru
Lig tarihindeki en kötü performanslarından birini 2010-2011'de sergileyen Galatasaray, "Üç büyükler" içinde bir sezonda en fazla yenilen takım unvanını Fenerbahçe'den devraldı.
Söz konusu sezonda tam 16 kez sahadan mağlup ayrılan Galatasaray, Fenerbahçe'nin 1987-1988 sezonundaki 13 maçlık kötü rekorunu geride bıraktı.
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