Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu.
Galatasaray'da sakatlığını atlatan Mauro Icardi, kamp kadrosunda yer aldı.
Sakatlığı bulunan Oliveira ile Afrika Kupası'na giden Hakim Ziyech, Bakambu ikilisi kafilede yer almadı.
Öte yandan kadroda düşünülmeyen Angelino da kendine yer bulamadı.
Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele, Sahcha Boey.
Galatasaray'da sakatlığını atlatan Mauro Icardi, kamp kadrosunda yer aldı.
Sakatlığı bulunan Oliveira ile Afrika Kupası'na giden Hakim Ziyech, Bakambu ikilisi kafilede yer almadı.
Öte yandan kadroda düşünülmeyen Angelino da kendine yer bulamadı.
Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele, Sahcha Boey.