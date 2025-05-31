Galatasaray'ın kalesi: RAMS Park

Trendyol Süper Lig'de 25. şampiyonluğa ulaşan ve 5. yıldızı takan Galatasaray, sezonun son maçında evinde Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Cimbom'da dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon iç sahada mağlubiyet yaşamadı.
Taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezonun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde 1-0'lık skorla alan "Cimbom", bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 18 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 15 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.
Sarı-kırmızılılar, bu sezon iç sahadaki 18 lig maçında 46 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 15 gol gördü.
Bu sonuçla birlikte Cimbom'da dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon iç sahada mağlubiyet yaşamadı.
Taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezonun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde 1-0'lık skorla alan "Cimbom", bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 18 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 15 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.
Sarı-kırmızılılar, bu sezon iç sahadaki 18 lig maçında 46 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 15 gol gördü.