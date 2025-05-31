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Galatasaray'ın kalesi: RAMS Park

Trendyol Süper Lig'de 25. şampiyonluğa ulaşan ve 5. yıldızı takan Galatasaray, bu sezon iç sahada mağlubiyet yaşamadı.

calendar 31 Mayıs 2025 00:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın kalesi: RAMS Park
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Trendyol Süper Lig'de 25. şampiyonluğa ulaşan ve 5. yıldızı takan Galatasaray, sezonun son maçında evinde Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. 

Bu sonuçla birlikte Cimbom'da dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.  Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon iç sahada mağlubiyet yaşamadı.

Taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezonun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde 1-0'lık skorla alan "Cimbom", bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 18 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 15 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon iç sahadaki 18 lig maçında 46 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 15 gol gördü.

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