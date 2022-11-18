Galatasaray'ın Kadıköy planı belli oldu. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde adım adım ilerleyen ve Dünya Kupası için Süper Lig'e verilen ara öncesinde Başakşehir'i 7-0 yenerek performans açısından yarışı zirvede bırakan Aslan'da, liderlik haftası olarak 17. hafta görülüyor.Okan Buruk ve ekibi, Kadıköy'den lider çıkarak, psikolojik üstünlüğü ele geçirmeyi hedefliyor. Dünya Kupası'ndan sonra sırasıyla İstanbulspor ile evinde ve Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar sonraki hafta ise Ankaragücü ile sahasında karşılaşacak. Aslan 8 Ocak'ta ise Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak.Derbiye kadar oynanacak fikstürün 2 puanlık farkın kapanması için yeterli olacağı düşünülmesine rağmen ana hedef olarak Kadıköy belirlendi. Sarı-kırmızılı teknik kadro, Fenerbahçe maçını deplasmanda kazanarak şampiyonluk yolunda tüm rakiplerine çok güçlü bir mesaj vermek istiyor. Galatasaray'ı umutlandıran nokta ise bu sezonki deplasman karnesinin iyi olması.Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in ilk 14 haftasında 8 kez rakiplerine konuk olurken 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Deplasmandaki 8 müsabakadan 17 puan çıkaran Cim-Bom maç başına 2,1 puan ortalaması yakaladı.