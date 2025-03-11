Galatasaray'ın gözü Kozlowski'de

Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.
Sarı-kırmızılılarda Dries Mertens'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Galatasaray'da 37 yaşındaki futbolcuyla yola devam edilmemesi bekleniyor. Galatasaray, bu nedenle 10 numara transferi için arayışa başladı.
GALATASARAY'IN HEDEFİ
Galatasaray, bu doğrultuda Süper Lig'den bir ismi gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK forması giyen Kacper Kozlowski'yi izliyor.
10 numaranın yanı sıra sol kanat ve merkez orta saha olarak da forma giyebilen Kozlowski, 4.5 milyon euroluk piyasa değeriyle Gaziantep FK'nın en değerli oyuncusu konumunda bulunuyor. Kozlowski'nin kulübü Gaziantep FK ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. 21 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yaz 200 bin euro karşılığında İngiliz ekibi Brighton'dan transfer edilmişti.
BU SEZON PERFORMANSI
Avrupa'dan da talipleri olan Kozlowski, bu sezon Gaziantep FK'de çıktığı 21 maçta 4 gol attı ve 5 asist yaptı. [GaziSpor]
Sarı-kırmızılılarda Dries Mertens'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Galatasaray'da 37 yaşındaki futbolcuyla yola devam edilmemesi bekleniyor. Galatasaray, bu nedenle 10 numara transferi için arayışa başladı.
GALATASARAY'IN HEDEFİ
Galatasaray, bu doğrultuda Süper Lig'den bir ismi gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK forması giyen Kacper Kozlowski'yi izliyor.
10 numaranın yanı sıra sol kanat ve merkez orta saha olarak da forma giyebilen Kozlowski, 4.5 milyon euroluk piyasa değeriyle Gaziantep FK'nın en değerli oyuncusu konumunda bulunuyor. Kozlowski'nin kulübü Gaziantep FK ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. 21 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yaz 200 bin euro karşılığında İngiliz ekibi Brighton'dan transfer edilmişti.
BU SEZON PERFORMANSI
Avrupa'dan da talipleri olan Kozlowski, bu sezon Gaziantep FK'de çıktığı 21 maçta 4 gol attı ve 5 asist yaptı. [GaziSpor]