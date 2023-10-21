Galatasaray'ın derbide penaltı kazandığı pozisyon

Galatasaray, Beşiktaş'ı ağırladığı derbinin son bölümünde penaltı kazandı. İşte o pozisyon...

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'ın derbide penaltı kazandığı pozisyon
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21 Ekim 2023 20:53
Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbide sarı-kırmızılılar duran top sonrasında penaltı kazandı.

Mücadelenin 80. dakikasında Dries mertens serbest vuruşu kullandı. Lucas Torreira'nın kafa vuruşunda top Amir Hadziahmetovic'e çarptı. Hakem Halil Umut Meler, Hadziahmetovic'in topa eliyle dokunduğunu belirterek, penaltı noktasını gösterdi.

Beşiktaşlı futbolcular penaltı kararına itiraz etti ama sonuç değişmedi.

Galatasaray'da Mauro Icardi sarı-kırmızılıların kazandığı penaltıyı gole çevirdi.

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