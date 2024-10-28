Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbinin ilk yarısında sarı-kırmızılılar penaltı bekledi.
Maçın 27. dakikasında Mauro Icardi penaltı bekledi; hakem Arda Kardeşler, VAR hakemi Onur Özütoprak'ı dinledikten sonra oyunun devam etmesini istedi.
Öte yandan sarı-kırmızılı tribünler, penaltı kararı çıkmamasına tepki gösterdi.
Maçın 27. dakikasında Mauro Icardi penaltı bekledi; hakem Arda Kardeşler, VAR hakemi Onur Özütoprak'ı dinledikten sonra oyunun devam etmesini istedi.
Öte yandan sarı-kırmızılı tribünler, penaltı kararı çıkmamasına tepki gösterdi.