Galatasaray'ın derbide penaltı beklediği pozisyon

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbinin ilk yarısında sarı-kırmızılılar penaltı bekledi. Detaylar...

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'ın derbide penaltı beklediği pozisyon
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28 Ekim 2024 20:33
Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbinin ilk yarısında sarı-kırmızılılar penaltı bekledi.

Maçın 27. dakikasında Mauro Icardi penaltı bekledi; hakem Arda Kardeşler, VAR hakemi Onur Özütoprak'ı dinledikten sonra oyunun devam etmesini istedi.

Öte yandan sarı-kırmızılı tribünler, penaltı kararı çıkmamasına tepki gösterdi.

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