Galatasaray'ın derbi kozu Okan Buruk!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde takımının önemli kozlarından biri olacak.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'ın derbi kozu Okan Buruk!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Şubat 2025 10:15
Fenerbahçe derbisi öncesinde Galatasaray'ın en önemli kozu teknik direktör Okan Buruk.

Takımı başında son iki sezonda şampiyonluk yaşayan başarılı çalıştırıcı, bu süreçte Fenerbahçe'ye karşı ligde 5 maça çıktı. Bu müsabakaların 3'ünü kazandı, 1'er beraberlik ve yenilgi yaşadı. 9 gol atarken, sadece 2 gol yedi.

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında derbilerde 3 farklı Portekizli teknik adamla karşılaştı. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe karşısında içerde ve dışarda 3-0'lık galibiyet yaşayan Okan Buruk, ikinci sezonunda da Fernando Santos'un teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yendi.

Son olarak bu sezonun ilk yarısındaki maçta Jose Mourinho'nun başında olduğu Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla geçen Okan Buruk, derbilerde Portekizli teknik adamlara karşı büyük üstünlük sağladı.


*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery