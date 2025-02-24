Galatasaray'ın derbi kozu Okan Buruk!

Fenerbahçe derbisi öncesinde Galatasaray'ın en önemli kozu teknik direktör Okan Buruk.
Takımı başında son iki sezonda şampiyonluk yaşayan başarılı çalıştırıcı, bu süreçte Fenerbahçe'ye karşı ligde 5 maça çıktı. Bu müsabakaların 3'ünü kazandı, 1'er beraberlik ve yenilgi yaşadı. 9 gol atarken, sadece 2 gol yedi.
Okan Buruk, Galatasaray'ın başında derbilerde 3 farklı Portekizli teknik adamla karşılaştı. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe karşısında içerde ve dışarda 3-0'lık galibiyet yaşayan Okan Buruk, ikinci sezonunda da Fernando Santos'un teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yendi.
Son olarak bu sezonun ilk yarısındaki maçta Jose Mourinho'nun başında olduğu Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla geçen Okan Buruk, derbilerde Portekizli teknik adamlara karşı büyük üstünlük sağladı.
Takımı başında son iki sezonda şampiyonluk yaşayan başarılı çalıştırıcı, bu süreçte Fenerbahçe'ye karşı ligde 5 maça çıktı. Bu müsabakaların 3'ünü kazandı, 1'er beraberlik ve yenilgi yaşadı. 9 gol atarken, sadece 2 gol yedi.
Okan Buruk, Galatasaray'ın başında derbilerde 3 farklı Portekizli teknik adamla karşılaştı. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe karşısında içerde ve dışarda 3-0'lık galibiyet yaşayan Okan Buruk, ikinci sezonunda da Fernando Santos'un teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yendi.
Son olarak bu sezonun ilk yarısındaki maçta Jose Mourinho'nun başında olduğu Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla geçen Okan Buruk, derbilerde Portekizli teknik adamlara karşı büyük üstünlük sağladı.
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