Galatasaray'ın Alanyaspor serisi; 5 maç oldu!

Galatasaray, Süper Lig'de Corendon Alanyaspor ile yaptığı son 5 müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın Alanyaspor serisi; 5 maç oldu!
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10 Mart 2025 00:13
Alanyaspor'u geriden gelerek 2-1 mağlup eden Galatasaray, rakibine olan üstünlüğünü sürdürdü.

Alanyaspor karşısında son puan kaybını 2022-2023 sezonunun ilk yarısında 2-2'lik skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 karşılaşmadan üçer puan çıkarmayı başardı.

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