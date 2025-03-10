Galatasaray'ın Alanyaspor serisi; 5 maç oldu!

Alanyaspor'u geriden gelerek 2-1 mağlup eden Galatasaray, rakibine olan üstünlüğünü sürdürdü.
Alanyaspor karşısında son puan kaybını 2022-2023 sezonunun ilk yarısında 2-2'lik skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 karşılaşmadan üçer puan çıkarmayı başardı.
Alanyaspor karşısında son puan kaybını 2022-2023 sezonunun ilk yarısında 2-2'lik skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 karşılaşmadan üçer puan çıkarmayı başardı.
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