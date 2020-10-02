Galatasaray, ilk mağlubiyetle Avrupa'ya veda etti

Galatasaray, bu sezon resmi maçlardaki ilk yenilgisini Rangers karşısında yaşadı.
Sezona iyi başlayan sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i yendikten sonra Fenerbahçe ile berabere kaldı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde ise Neftçi ve Hajduk Split'i mağlup etmişti.
Sezona iyi başlayan sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i yendikten sonra Fenerbahçe ile berabere kaldı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde ise Neftçi ve Hajduk Split'i mağlup etmişti.