Galatasaray, ilk mağlubiyetle Avrupa'ya veda etti

Galatasaray, bu sezon oynadığı altıncı resmi maçında ilk kez mağlubiyet aldı ve Avrupa'ya veda etti.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Galatasaray, ilk mağlubiyetle Avrupa'ya veda etti
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02 Ekim 2020 00:49
Galatasaray, bu sezon resmi maçlardaki ilk yenilgisini Rangers karşısında yaşadı.

Sezona iyi başlayan sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i yendikten sonra Fenerbahçe ile berabere kaldı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde ise Neftçi ve Hajduk Split'i mağlup etmişti.

 



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