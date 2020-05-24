Galatasaray ve Fenerbahçe, Mert Müldür'ün peşine düştü. Sassuolo'nun Mert Müldür'ün transferi için Galatasaray'dan Emin Bayram'ı istediği de iddialar arasında yer aldı.İtalyan basını, Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılmaya karar veren Mariano'nun yerine istediği Mert Müldür'e Türkiye'den pek çok talibin olduğunu iddia etti. Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de devrede olduğunu yazdı. Ancak aynı site genç Türk oyuncunun Serie A'a kalmak istediğini bu yüzden ailesinin doğduğu topraklarda oynamayı düşünmediğini belirtti.Fatih Terim'in kiralanmasını istediği Mert Müldür için Sassuolo'dan sürpriz bir teklif geldi… İtalyan ekibi milli oyuncunun Galatasaray'a transferi karşılığında Emin Bayram'ı istedi.Galatasaray daha önce Mert için İtalyan ekibine Ryan Babel'i teklif etmiş, Sassuolo, Hollandalı oyuncunun yıllık maliyetini karşılayamayacağı için teklifi kabul etmemişti. Sassuolo'nun 5 milyon euro ödediği Mert'i Galatarasaray'a vermek için 16 yaşındaki stoper Emin'i talep etmesi dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar ise bu gelişmenin ardından henüz kararını vermedi.