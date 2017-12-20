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'un talip olduğu tecrübeli savunma oyuncusu, bu tekliflere rağmen takımdan ayrılmamıştı





Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Hakan Balta, sarı-kırmızılı takıma geri döndü.Tecrübeli oyuncu bu sezon hiçbir resmi maçta görev almazken sezon sonunda futbolu bırakacağı iddia ediliyordu.Tudor ile yolların ayrılmasının ardından Emrah Bayraktar yönetiminde çalışan Galatasaray'da Hakan Balta da idmanda yer aldıGalatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Hakan Balta, yönetime başvurarak af talebinde bulundu.Balta, sarı-kırmızılı yöneticilere "Futbolu bu kulüpte bırakmak istiyorum. Futbolu bıraktıktan sonra da Galatasaray'a hizmet etmek istiyorum. Bu konuda gereken neyse yapmaya hazırım. Kontratımdan da gerekliği fedakarlığı yapmaya hazırım" dedi.Balta'nın bu talebini olumlu karşılayan yönetim, tecrübeli futbolcuyu affetti. 34 yaşındaki savunmacı, takımla çalışmalara başladı.