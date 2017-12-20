Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Hakan Balta, sarı-kırmızılı takıma geri döndü.
Tecrübeli oyuncu bu sezon hiçbir resmi maçta görev almazken sezon sonunda futbolu bırakacağı iddia ediliyordu.
Tudor ile yolların ayrılmasının ardından Emrah Bayraktar yönetiminde çalışan Galatasaray'da Hakan Balta da idmanda yer aldı
Göztepe, Bursaspor ve Antalyaspor'un talip olduğu tecrübeli savunma oyuncusu, bu tekliflere rağmen takımdan ayrılmamıştı
HAKAN BALTA'DAN AÇIKLAMA
Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Hakan Balta, yönetime başvurarak af talebinde bulundu.
Balta, sarı-kırmızılı yöneticilere "Futbolu bu kulüpte bırakmak istiyorum. Futbolu bıraktıktan sonra da Galatasaray'a hizmet etmek istiyorum. Bu konuda gereken neyse yapmaya hazırım. Kontratımdan da gerekliği fedakarlığı yapmaya hazırım" dedi.
Balta'nın bu talebini olumlu karşılayan yönetim, tecrübeli futbolcuyu affetti. 34 yaşındaki savunmacı, takımla çalışmalara başladı.
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Tecrübeli oyuncu bu sezon hiçbir resmi maçta görev almazken sezon sonunda futbolu bırakacağı iddia ediliyordu.
Tudor ile yolların ayrılmasının ardından Emrah Bayraktar yönetiminde çalışan Galatasaray'da Hakan Balta da idmanda yer aldı
Göztepe, Bursaspor ve Antalyaspor'un talip olduğu tecrübeli savunma oyuncusu, bu tekliflere rağmen takımdan ayrılmamıştı
HAKAN BALTA'DAN AÇIKLAMA
Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Hakan Balta, yönetime başvurarak af talebinde bulundu.
Balta, sarı-kırmızılı yöneticilere "Futbolu bu kulüpte bırakmak istiyorum. Futbolu bıraktıktan sonra da Galatasaray'a hizmet etmek istiyorum. Bu konuda gereken neyse yapmaya hazırım. Kontratımdan da gerekliği fedakarlığı yapmaya hazırım" dedi.
Balta'nın bu talebini olumlu karşılayan yönetim, tecrübeli futbolcuyu affetti. 34 yaşındaki savunmacı, takımla çalışmalara başladı.
İŞTE İDMANDAN KARELER...
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın