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Galatasaray idmanında sürpriz isim

Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Hakan Balta, sarı-kırmızılı takıma geri döndü.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray idmanında sürpriz isim
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20 Aralık 2017 12:56
Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Hakan Balta, sarı-kırmızılı takıma geri döndü.

Tecrübeli oyuncu bu sezon hiçbir resmi maçta görev almazken sezon sonunda futbolu bırakacağı iddia ediliyordu.

Tudor ile yolların ayrılmasının ardından Emrah Bayraktar yönetiminde çalışan Galatasaray'da Hakan Balta da idmanda yer aldı

GöztepeBursaspor ve Antalyaspor'un talip olduğu tecrübeli savunma oyuncusu, bu tekliflere rağmen takımdan ayrılmamıştı

HAKAN BALTA'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Hakan Balta, yönetime başvurarak af talebinde bulundu.

Balta, sarı-kırmızılı yöneticilere "Futbolu bu kulüpte bırakmak istiyorum. Futbolu bıraktıktan sonra da Galatasaray'a hizmet etmek istiyorum. Bu konuda gereken neyse yapmaya hazırım. Kontratımdan da gerekliği fedakarlığı yapmaya hazırım" dedi.

Balta'nın bu talebini olumlu karşılayan yönetim, tecrübeli futbolcuyu affetti. 34 yaşındaki savunmacı, takımla çalışmalara başladı.

İŞTE İDMANDAN KARELER...



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