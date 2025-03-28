Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray için sürpriz transfer iddiası geldi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Leicester City'nin orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'nin, takımının Premier Lig'den düşmesi durumunda sezon sonunda Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı öne sürüldü.
"OSIMHEN'DEN BİLGİ ALDI"
İngiliz basını, Nijeryalı futbolcunun milli takımdan arkadaşı Victor Osimhen'den Sarı-Kırmızılı takım hakkında bilgi aldığını iddia etti.
BU SEZON NDIDI
1.83 boyundaki futbolcu, 2017 yılında Genk'ten 17.6 milyon euroya alınmıştı. Hem 6 hem de 8 numara olarak forma giyebilen Ndidi, bu sezon 22 resmi maçta 1 gol attı ve 4 asist yaptı.
Leicester City'nin orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'nin, takımının Premier Lig'den düşmesi durumunda sezon sonunda Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı öne sürüldü.
"OSIMHEN'DEN BİLGİ ALDI"
İngiliz basını, Nijeryalı futbolcunun milli takımdan arkadaşı Victor Osimhen'den Sarı-Kırmızılı takım hakkında bilgi aldığını iddia etti.
BU SEZON NDIDI
1.83 boyundaki futbolcu, 2017 yılında Genk'ten 17.6 milyon euroya alınmıştı. Hem 6 hem de 8 numara olarak forma giyebilen Ndidi, bu sezon 22 resmi maçta 1 gol attı ve 4 asist yaptı.