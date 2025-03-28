Galatasaray için Ndidi iddiası: "Osimhen'den bilgi aldı"

Nijeryalı orta saha Wilfred Ndidi'nin Leicester'ın küme düşecek olmasından dolayı takım aradığı ve milli takımdan arkadaşı olan Victor Osimhen'den Galatasaray hakkında bilgi aldığı öne sürüldü.

, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray için Ndidi iddiası: 'Osimhen'den bilgi aldı'
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28 Mart 2025 11:37
Son güncelleme 28 Mart 2025 12:00
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray için sürpriz transfer iddiası geldi.

Leicester City'nin orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'nin, takımının Premier Lig'den düşmesi durumunda sezon sonunda Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı öne sürüldü.

"OSIMHEN'DEN BİLGİ ALDI"

İngiliz basını, Nijeryalı futbolcunun milli takımdan arkadaşı Victor Osimhen'den Sarı-Kırmızılı takım hakkında bilgi aldığını iddia etti.

BU SEZON NDIDI

1.83 boyundaki futbolcu, 2017 yılında Genk'ten 17.6 milyon euroya alınmıştı. Hem 6 hem de 8 numara olarak forma giyebilen Ndidi, bu sezon 22 resmi maçta 1 gol attı ve 4 asist yaptı.  

 
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