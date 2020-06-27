Galatasaray için 35 milyon euroluk maç!

Süper Lig'de son 2 sezon şampiyon olarak rakiplerine göre ayakta kalmayı başaran Galatasaray'da maddi tehlike devam ediyor.



Pandemi sürecinden döndüğü 2 maçta sadece 1 puan alarak zirvenin 8 puan gerisine düşen Cimbom, şampiyon olamazsa büyük bir gelir kaybı yaşayacak. Lider Başakşehir ile pazar günü deplasmanda karşılaşacak olan Aslan, puan kaybetmesi halinde şampiyonluk yarışında 'Ben yokum' diyecek.



ÇARE FUTBOLCU SATIŞI



Galatasaray, lig sıralaması primleri, yayın ve maç günü gelirlerinde düşüş yaşayacak. Şampiyonlar Ligi'ne katılamamanın bedeli de eklendiğinde 35-40 milyon Euro'luk bir kazanç kül olup gidecek.



UEFA ile FFP anlaşmaları yapan sarı-kırmızılılar, vaat ettiği sözleri yerine getiremeyebilir. Futbolda başarının gelmemesi durumunda sarı-kırmızılılar, UEFA'dan ceza almanın önüne geçmek için futbolcu satışlarına yönelecek.



