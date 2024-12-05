Galatasaray: "İbrahim Hacıosmanoğlu istifa!"

Galatasaray, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yaptığı açıklamalardan sonra sosyal medya hesaplarından dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Galatasaray: 'İbrahim Hacıosmanoğlu istifa!'
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05 Aralık 2024 21:58
Son güncelleme 05 Aralık 2024 22:24
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun TRT Spor'da yaptığı açıklamalardan sonra Galatasaray, o sözlere cevap verdi.

Hacıosmanoğlu'nu istifaya davet eden Galatasaray, şu açıklamalara yer verdi;

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bu akşam bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar, kulübümüz tarafından son günlerde ifade edilen tüm endişelerin ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkarmıştır. İbrahim Hacıosmanoğlu; subjektif, adaletten ve futbol bilgisinden yoksun söylemleriyle tarafsızlığını tümüyle kaybetmiş, hatta bir adım ileri giderek bundan sonraki tarafını ilan etmiştir. Galatasaray Spor Kulübü olarak, tarafsızlığını tamamen yitirmiş İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tüm kurullarıyla birlikte, Türk futboluna daha büyük ve onarılamaz yaralar açmadan, istifa etmeye davet ediyoruz."
HACIOSMANOĞLU'NDAN YANIT

Açıklama esnasında TRT Spor'da canlı yayında olan Hacıosmanoğlu, Galatasaray'a "İstifayı burada mı açıklayayım yoksa yarın arkadaşlarla görüşerek mi açıklayayım? Yönetim kuruluna sormazsam ayıp olur. Ben çocuklarıma haysiyetli bir miras bırakacağım. İspatlamazsanız bunun bedeli ağır olur. Benim sözlerini ispatlamayan Dursun Özbek'e saygım yok. Benim gözümde saygısını yitirdi. Böyle bir metin yayınlıyorlarsa kamuoyu onların niyetini anlamıştır. Nasıl bir kumpas kurduk size ki siz 3 puan farkla öndesiniz! Kumpas kursak bu mu olurdu? Benim takımım Trabzonspor ya, Ertuğrul başkan bunu söylese toplum 'haklı galiba Trabzonspor ne halde' der. Hiç mi gücümüz yetmedi ya kumpas kurmuşuz hala lidersin! Biz Galatasaray'ın başarısızlığını mı istiyoruz, böyle bir saçmalık olabilir mi? Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda beni alkışlayan Galatasaray taraftarı değil miydi? Bizi korkutmaya mı çalışıyorsun, biz sokaktan geldik! Biz yarını düşünerek yaşamayız. Çok güzel bir açıklama yapmışlar."" diyerek yanıt verdi.
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