Galatasaray'ı heyecanlandıran istatistik!

Galatasaray, 18 haftada 42 veya daha fazla puan topladığı 7 sezonun 6'sında şampiyon oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ı heyecanlandıran istatistik!
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13 Ocak 2023 23:29
Hatayspor'u sahasında 4-0 mağlup eden Galatasaray, 8 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

İkinci sıradaki Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 7 puan önünde bulunan sarı kırmızılı takım için heyecanlandıran bir istatistik ortaya çıktı.

Galatsaray, 18 haftada 42 veya daha fazla puan topladığı 7 sezonun 6'sında şampiyonluğa ulaştı.

Sarı kırmızılı takım sadece 2005/2006 yılında Gheorghe Hagi yönetiminde şampiyonluğu ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptırmıştı.

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