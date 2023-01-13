Galatasaray'ı heyecanlandıran istatistik!

Hatayspor'u sahasında 4-0 mağlup eden Galatasaray, 8 maçlık galibiyet serisi yakaladı.
İkinci sıradaki Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 7 puan önünde bulunan sarı kırmızılı takım için heyecanlandıran bir istatistik ortaya çıktı.
Galatsaray, 18 haftada 42 veya daha fazla puan topladığı 7 sezonun 6'sında şampiyonluğa ulaştı.
Sarı kırmızılı takım sadece 2005/2006 yılında Gheorghe Hagi yönetiminde şampiyonluğu ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptırmıştı.
İkinci sıradaki Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 7 puan önünde bulunan sarı kırmızılı takım için heyecanlandıran bir istatistik ortaya çıktı.
Galatsaray, 18 haftada 42 veya daha fazla puan topladığı 7 sezonun 6'sında şampiyonluğa ulaştı.
Sarı kırmızılı takım sadece 2005/2006 yılında Gheorghe Hagi yönetiminde şampiyonluğu ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptırmıştı.
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