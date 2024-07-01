Galatasaray, Hojbjerg'ten cevap bekliyor

Galatasaray, Pierre-Emile Hojbjerg transferinde son viraja girdi.
Fenerbahçe'nin de bu oyuncunun peşinde olması nedeniyle görüşmelerini titizlikle sürdüren sarı-kırmızılılar, artık karar bekliyor.
Danimarka'nın EURO 2024 macerası, Almanya yenilgisiyle bitti. Hojbjerg ve menajerine de 'karar verin' mesajı iletildi.
Birkaç gün içinde tecrübeli Viking'in yanıtı bekleniyor. Olumlu geri dönüş halinde Tottenham ile başlangıç seviyesinde olan pazarlıklar ileri aşamaya taşınacak.
10 milyon Euro artı 'bonus'lar içeren bir teklif üzerinde duruluyor. 28 yaşındaki futbolcunun taliplisi fazla. Fenerbahçe'nin de aralarında bulunduğu talipliler arasında Roma, Napoli ve Marsilya da bulunuyor.
Fenerbahçe'nin de bu oyuncunun peşinde olması nedeniyle görüşmelerini titizlikle sürdüren sarı-kırmızılılar, artık karar bekliyor.
Danimarka'nın EURO 2024 macerası, Almanya yenilgisiyle bitti. Hojbjerg ve menajerine de 'karar verin' mesajı iletildi.
Birkaç gün içinde tecrübeli Viking'in yanıtı bekleniyor. Olumlu geri dönüş halinde Tottenham ile başlangıç seviyesinde olan pazarlıklar ileri aşamaya taşınacak.
10 milyon Euro artı 'bonus'lar içeren bir teklif üzerinde duruluyor. 28 yaşındaki futbolcunun taliplisi fazla. Fenerbahçe'nin de aralarında bulunduğu talipliler arasında Roma, Napoli ve Marsilya da bulunuyor.