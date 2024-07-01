Galatasaray, Hojbjerg'ten cevap bekliyor

Galatasaray, EURO 2024 macerası biten Pierre-Emile Hojbjerg için son virajda. Danimarkalı oyuncunun kesin kararı sonrası Tottenham ile pazarlıklar son aşamaya gelecek.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray, Hojbjerg'ten cevap bekliyor
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01 Temmuz 2024 10:57
Son güncelleme 01 Temmuz 2024 10:58
Galatasaray, Pierre-Emile Hojbjerg transferinde son viraja girdi.

Fenerbahçe'nin de bu oyuncunun peşinde olması nedeniyle görüşmelerini titizlikle sürdüren sarı-kırmızılılar, artık karar bekliyor.

Danimarka'nın EURO 2024 macerası, Almanya yenilgisiyle bitti. Hojbjerg ve menajerine de 'karar verin' mesajı iletildi.

Birkaç gün içinde tecrübeli Viking'in yanıtı bekleniyor. Olumlu geri dönüş halinde Tottenham ile başlangıç seviyesinde olan pazarlıklar ileri aşamaya taşınacak.

10 milyon Euro artı 'bonus'lar içeren bir teklif üzerinde duruluyor. 28 yaşındaki futbolcunun taliplisi fazla. Fenerbahçe'nin de aralarında bulunduğu talipliler arasında Roma, Napoli ve Marsilya da bulunuyor. 

 
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