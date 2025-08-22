Galatasaray heyeti FIBA'yı ziyaret etti

Galatasaray heyeti Uluslararası Basketbol Federasyonu'na (FIBA) ziyarette bulundu. Ziyarete Kulüp Başkanı Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan katıldı.





Heyet, FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani, FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ve FIBA Kıdemli Direktörü Zoran Radovic ile bir araya gelerek Galatasaray'ın büyüme planlarını ve Avrupa basketboluna yönelik vizyonunu görüştü.





Galatasaray yönetimi ayrıca, Temmuz ayında Londra'da yapılan görüşmede Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan'ın NBA Komiseri Adam Silver, NBA Başkan Yardımcısı Marc Tatum ve NBA Avrupa Genel Müdürü George Aivazoglou ile yaptığı toplantı hakkında FIBA'ya bilgi verdi.

Kulüp, İstanbul'da planlanan yeni salon projelerinden bahsederek basketbol ekosisteminde yeni bir arenanın sağlayabileceği potansiyel faydalar konusunda FIBA'dan geri bildirimler aldı.





Galatasaray erkek basketbol takımı, bu sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Galatasaray Atina'da (Yunanistan) düzenlenen son Dörtlü Final'de Unicaja'ya finalde kaybederek ikinciliği elde etmişti.



