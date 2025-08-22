22 Ağustos
Karagümrük-Göztepe
21:30
22 Ağustos
Arca Çorum FK-Sarıyer
21:30
22 Ağustos
Bayern Munih-RB Leipzig
21:30
22 Ağustos
West Ham United-Chelsea
22:00
22 Ağustos
Real Betis-Alaves
22:30
22 Ağustos
PSG-Angers
21:45

Galatasaray heyeti FIBA'yı ziyaret etti

Galatasaray heyeti, FIBA'yı ziyaret ederek kulübün basketbol vizyonunu ve yeni salon projelerini paylaştı. Görüşmede Avrupa basketbolundaki hedefler ve NBA ile yapılan temaslar da gündeme geldi.

calendar 22 Ağustos 2025 12:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray heyeti FIBA'yı ziyaret etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray heyeti Uluslararası Basketbol Federasyonu'na (FIBA) ziyarette bulundu. Ziyarete Kulüp Başkanı Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan katıldı.

Heyet, FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani, FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ve FIBA Kıdemli Direktörü Zoran Radovic ile bir araya gelerek Galatasaray'ın büyüme planlarını ve Avrupa basketboluna yönelik vizyonunu görüştü.

Galatasaray yönetimi ayrıca, Temmuz ayında Londra'da yapılan görüşmede Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan'ın NBA Komiseri Adam Silver, NBA Başkan Yardımcısı Marc Tatum ve NBA Avrupa Genel Müdürü George Aivazoglou ile yaptığı toplantı hakkında FIBA'ya bilgi verdi.



Kulüp, İstanbul'da planlanan yeni salon projelerinden bahsederek basketbol ekosisteminde yeni bir arenanın sağlayabileceği potansiyel faydalar konusunda FIBA'dan geri bildirimler aldı.

Galatasaray erkek basketbol takımı, bu sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Galatasaray Atina'da (Yunanistan) düzenlenen son Dörtlü Final'de Unicaja'ya finalde kaybederek ikinciliği elde etmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.