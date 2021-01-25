Galatasaray Halil İbrahim transferini açıkladı! İşte ödenecek rakam

Galatasaray, bir transferi daha resmen duyurdu.

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Galatasaray Halil İbrahim transferini açıkladı! İşte ödenecek rakam
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25 Ocak 2021 16:33
Galatasaray, Ümit Milli Takımı forması da giyen 21 yaşındaki Halil İbrahim Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladığını ve oyuncuya 3 milyon TL ücret verileceğini duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya net 3.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

SATIN ALMA OPSİYONU YOK

Sarı-kırmızılılar futbolcunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu da bulunmasını istedi ancak İngiliz kulübü genç futbolcudaki potansiyeli dikkate alarak bunu kabul etmedi.

HOLLANDA'DA YETİŞTİ

Sparta Rotterdam altyapısından yetişen Halil Dervişoğlu, 2018 yılında A Takım'a yükselmişti. 2020 yılında 3 milyon Euro karşılığında Brentford'a transfer olan 21 yaşındaki genç oyuncu, bu sezon başında Twente'ye kiralanmıştı.



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