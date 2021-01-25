Galatasaray Halil İbrahim transferini açıkladı! İşte ödenecek rakam

Galatasaray, Ümit Milli Takımı forması da giyen 21 yaşındaki Halil İbrahim Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladığını ve oyuncuya 3 milyon TL ücret verileceğini duyurdu.



Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya net 3.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.



SATIN ALMA OPSİYONU YOK



Sarı-kırmızılılar futbolcunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu da bulunmasını istedi ancak İngiliz kulübü genç futbolcudaki potansiyeli dikkate alarak bunu kabul etmedi.



HOLLANDA'DA YETİŞTİ



Sparta Rotterdam altyapısından yetişen Halil Dervişoğlu, 2018 yılında A Takım'a yükselmişti. 2020 yılında 3 milyon Euro karşılığında Brentford'a transfer olan 21 yaşındaki genç oyuncu, bu sezon başında Twente'ye kiralanmıştı.



