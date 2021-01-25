Galatasaray Halil İbrahim transferini açıkladı! İşte ödenecek rakam

Galatasaray, Ümit Milli Takımı forması da giyen 21 yaşındaki Halil İbrahim Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladığını ve oyuncuya 3 milyon TL ücret verileceğini duyurdu.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya net 3.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.
SATIN ALMA OPSİYONU YOK
Sarı-kırmızılılar futbolcunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu da bulunmasını istedi ancak İngiliz kulübü genç futbolcudaki potansiyeli dikkate alarak bunu kabul etmedi.
HOLLANDA'DA YETİŞTİ
Sparta Rotterdam altyapısından yetişen Halil Dervişoğlu, 2018 yılında A Takım'a yükselmişti. 2020 yılında 3 milyon Euro karşılığında Brentford'a transfer olan 21 yaşındaki genç oyuncu, bu sezon başında Twente'ye kiralanmıştı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya net 3.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.
SATIN ALMA OPSİYONU YOK
Sarı-kırmızılılar futbolcunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu da bulunmasını istedi ancak İngiliz kulübü genç futbolcudaki potansiyeli dikkate alarak bunu kabul etmedi.
HOLLANDA'DA YETİŞTİ
Sparta Rotterdam altyapısından yetişen Halil Dervişoğlu, 2018 yılında A Takım'a yükselmişti. 2020 yılında 3 milyon Euro karşılığında Brentford'a transfer olan 21 yaşındaki genç oyuncu, bu sezon başında Twente'ye kiralanmıştı.