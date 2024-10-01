Galatasaray, galibiyetle başladı!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında Rasta Vechta'yı 103-91 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray, galibiyetle başladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ekim 2024 21:48
Son güncelleme 01 Ekim 2024 22:34
Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, sahasında Almanya'nın Rasta Vechta takımını 103-91 yendi.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Paulo Marques (Portekiz), Michal Proc, Dariusz Zapolski (Polonya)

Galatasaray: Livingston 21, Efianayi 12, Göksenin Köksal 3, Delgado 14, Sadık Emir Kabaca 7, Cummings 9, Blumbergs 8, Samet Geyik 2, Palmer 14, Izundu 8, Can Korkmaz 5, Yaman Alişan

Rasta Vechta: Campbell 12, Aminu 3, Randolph 14, Gardner 18, Grunloh 12, Van Slooten 1, Robinson 17, Sherfield 10, Pandi 2, Cozart 2

1. Periyot: 30-13

Devre: 56-33

3. Periyot: 78-62

Beş faulle çıkan: 39.22 Sadık Emir Kabaca (Galatasaray)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery