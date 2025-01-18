Galatasaray, Gabriel Sara'yı aradı!

Başakşehir'le Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan maçta sakatlanan ve ligdeki Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyen Gabriel Sara, dün Hatayspor karşılaşmasında da oynamadı.
Brezilyalının yokluğu orta sahada yine hissedildi. Galatasaray, orta sahada özellikle ilk yarıda büyük sıkıntı yaşadı. Hatay, Galatasaray orta sahasını zaman zaman çok rahat geçti.
Brezilyalının yokluğu orta sahada yine hissedildi. Galatasaray, orta sahada özellikle ilk yarıda büyük sıkıntı yaşadı. Hatay, Galatasaray orta sahasını zaman zaman çok rahat geçti.