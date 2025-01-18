Galatasaray, Gabriel Sara'yı aradı!

Galatasaray, sakatlığı sebebiyle Başakşehir ve Hatayspor maçlarında oynamayan Gabriel Sara'yı aradı.

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Galatasaray, Gabriel Sara'yı aradı!
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18 Ocak 2025 11:13
Başakşehir'le Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan maçta sakatlanan ve ligdeki Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyen Gabriel Sara, dün Hatayspor karşılaşmasında da oynamadı.

Brezilyalının yokluğu orta sahada yine hissedildi. Galatasaray, orta sahada özellikle ilk yarıda büyük sıkıntı yaşadı. Hatay, Galatasaray orta sahasını zaman zaman çok rahat geçti. 

 
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