Galatasaray, evinde Beşiktaş'a kaybetmiyor

Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile oynadığı son 6 derbide mağlup olmadı.
Siyah-beyazlılara karşı iç sahadaki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunda, 27 Şubat 2017'de yapılan maçta yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 6 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, söz konusu derbilerde 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
Sarı-kırmızılı takım bu maçlarda 11 gol atarken, kalesinde ise 2 gol gördü.
Siyah-beyazlılara karşı iç sahadaki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunda, 27 Şubat 2017'de yapılan maçta yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 6 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, söz konusu derbilerde 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
Sarı-kırmızılı takım bu maçlarda 11 gol atarken, kalesinde ise 2 gol gördü.