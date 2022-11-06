Galatasaray, evinde Beşiktaş'a kaybetmiyor

Galatasaray, Beşiktaş ile iç sahada oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray, evinde Beşiktaş'a kaybetmiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Kasım 2022 01:02
Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile oynadığı son 6 derbide mağlup olmadı.

Siyah-beyazlılara karşı iç sahadaki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunda, 27 Şubat 2017'de yapılan maçta yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 6 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, söz konusu derbilerde 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Sarı-kırmızılı takım bu maçlarda 11 gol atarken, kalesinde ise 2 gol gördü.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ