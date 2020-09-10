Galatasaray en çok Fenerbahçe ile karşılaştı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon mücadele edeceği takımlar içinde en çok maçı (126) Fenerbahçe ile yaptı.

Haber; AA
Galatasaray en çok Fenerbahçe ile karşılaştı
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10 Eylül 2020 12:46
Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna 12 Eylül Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçla başlayacak Galatasaray, bu sezon ligde yer alan takımlar içinde en çok Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 62 sezonda Fenerbahçe ile 126 kez karşılaştı.

Lig tarihinde bu sezonki rakipleri arasında en çok galibiyeti 61 kezle MKE Ankaragücü karşısında alan Galatasaray, en çok golü de (204) yine başkent ekibine attı.

En fazla golü (158) Fenerbahçe'den yiyen, en fazla yenilgiyi de (50) sarı-lacivertlilerden alan sarı-kırmızılı takım, 48 defa mücadele ettiği Kayserispor'a ise sadece 3 kez mağlup oldu. 

- Bu sezonki rakipleriyle maçları 

Galatasaray'ın, 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlarla lig tarihinde yaptığı maçlarda ortaya çıkan performans tablosu şöyle:

 Takımlar     O     G    B     M     A       Y   
 Fenerbahçe  126 34 42 50 122 158
 Beşiktaş   124 45 43 36 153 126
 MKE Ankaragücü 98 61 20 17 204 85
 Trabzonspor 94  41 22 31 121 109
 Gençlerbirliği 92 43 33 16 154 98
 Göztepe 56 31 13 12 84 39
 Kayserispor  48 31 14 3 108 37
 Antalyaspor  48 29 12 7 97 46
 Denizlispor 40 26 8 6 74 36
 Konyaspor 38 28 8 2 75 21
 Çaykur Rizespor 38 25 7 6 85 37
 Kasımpaşa  32 21 6 5 66 29
 Sivasspor  28 18 5 5 62 36
 İstanbul Başakşehir   24 11 7 6 39 35
 Fatih Karagümrük 12 9 2 1 25 9
 Alanyaspor   8 5 1 2 21  11
 Yeni Malatyaspor  6 3 1 2 8 5
 BB Erzurumspor  2 1 1 - 2 1
 Gaziantep FK 2 1 1 - 5 3
 Hatayspor - - - -
 


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