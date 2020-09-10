Galatasaray en çok Fenerbahçe ile karşılaştı

Takımlar O G B M A Y Fenerbahçe 126 34 42 50 122 158 Beşiktaş 124 45 43 36 153 126 MKE Ankaragücü 98 61 20 17 204 85 Trabzonspor 94 41 22 31 121 109 Gençlerbirliği 92 43 33 16 154 98 Göztepe 56 31 13 12 84 39 Kayserispor 48 31 14 3 108 37 Antalyaspor 48 29 12 7 97 46 Denizlispor 40 26 8 6 74 36 Konyaspor 38 28 8 2 75 21 Çaykur Rizespor 38 25 7 6 85 37 Kasımpaşa 32 21 6 5 66 29 Sivasspor 28 18 5 5 62 36 İstanbul Başakşehir 24 11 7 6 39 35 Fatih Karagümrük 12 9 2 1 25 9 Alanyaspor 8 5 1 2 21 11 Yeni Malatyaspor 6 3 1 2 8 5 BB Erzurumspor 2 1 1 - 2 1 Gaziantep FK 2 1 1 - 5 3 Hatayspor - - - - - -

Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna 12 Eylül Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçla başlayacak Galatasaray, bu sezon ligde yer alan takımlar içinde en çok Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 62 sezonda Fenerbahçe ile 126 kez karşılaştı.Lig tarihinde bu sezonki rakipleri arasında en çok galibiyeti 61 kezle MKE Ankaragücü karşısında alan Galatasaray, en çok golü de (204) yine başkent ekibine attı.En fazla golü (158) Fenerbahçe'den yiyen, en fazla yenilgiyi de (50) sarı-lacivertlilerden alan sarı-kırmızılı takım, 48 defa mücadele ettiği Kayserispor'a ise sadece 3 kez mağlup oldu.Galatasaray'ın, 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlarla lig tarihinde yaptığı maçlarda ortaya çıkan performans tablosu şöyle: