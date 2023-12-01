Galatasaray Ekmas evinde dağıldı

Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde Hapoel Bank Yahav'a 85-70 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Galatasaray Ekmas evinde dağıldı
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01 Aralık 2023 02:21
Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İsrail'in Hapoel Bank Yahav ekibine 85-70 mağlup oldu.

Bosna Hersek'in Laktasi kentinde oynanan maçın ilk çeyreğini 22-17 önde geçen İsrail temsilcisi, soyunma odasına 45-30 üstünlükle gitti.

İkinci yarıda farkı koruyan ve son çeyreğe 63-47 önde giren Hapoel Bank Yahav, karşılaşmayı 85-70 kazandı.

G Grubu'nda İsrail ekibi üçüncü galibiyetini alırken, sarı-kırmızılı takım ise üçüncü kez sahadan mağlup ayrıldı

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