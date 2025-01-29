Galatasaray, Dries Mertens'in veliahtını buldu!

Galatasaray, tecrübeli yıldızın alternatifini Mertens'in eski kulübü olan Napoli'den buldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray, Dries Mertens'in veliahtını buldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ocak 2025 10:26
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yoğun bir mesai harcanıyor. İtalyan basınında çıkan haberlerde; sarı-kırmızılıların Napoli'den Giacomo Raspadori ile ilgilendiği belirtildi.

Aslan'ın 37 yaşında olan Dries Mertens'e iyi bir alternatif aradığı ve rotasını tekrar Napoli'ye kırdığı dile getirildi. Raspadori'nin Galatasaray'ın transfer listesinde bulunduğu aktarıldı.

2028'E KADAR

24 yaşındaki Raspadori'nin Napoli ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

PERFORMANSI

Sassuolo altyapısından yetişen ve 2023'te Napoli'ye katılan 2000 doğumlu yıldız, bu sezon 14 maça çıkarken 1 gol attı, 1 asist yaptı.

HÜCUM HATTINDA BİR JOKER

Raspadori, hücum hattında ofansif orta saha, kanat forvet ve forvet olarak görev yapıyor.

PİYASA DEĞERİ

İtalyan oyuncunun Transfermarkt'a göre piyasa değeri 15 milyon Euro.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery