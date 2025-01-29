Galatasaray, Dries Mertens'in veliahtını buldu!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yoğun bir mesai harcanıyor. İtalyan basınında çıkan haberlerde; sarı-kırmızılıların Napoli'den Giacomo Raspadori ile ilgilendiği belirtildi.
Aslan'ın 37 yaşında olan Dries Mertens'e iyi bir alternatif aradığı ve rotasını tekrar Napoli'ye kırdığı dile getirildi. Raspadori'nin Galatasaray'ın transfer listesinde bulunduğu aktarıldı.
2028'E KADAR
24 yaşındaki Raspadori'nin Napoli ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
PERFORMANSI
Sassuolo altyapısından yetişen ve 2023'te Napoli'ye katılan 2000 doğumlu yıldız, bu sezon 14 maça çıkarken 1 gol attı, 1 asist yaptı.
HÜCUM HATTINDA BİR JOKER
Raspadori, hücum hattında ofansif orta saha, kanat forvet ve forvet olarak görev yapıyor.
PİYASA DEĞERİ
İtalyan oyuncunun Transfermarkt'a göre piyasa değeri 15 milyon Euro.
Aslan'ın 37 yaşında olan Dries Mertens'e iyi bir alternatif aradığı ve rotasını tekrar Napoli'ye kırdığı dile getirildi. Raspadori'nin Galatasaray'ın transfer listesinde bulunduğu aktarıldı.
2028'E KADAR
24 yaşındaki Raspadori'nin Napoli ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
PERFORMANSI
Sassuolo altyapısından yetişen ve 2023'te Napoli'ye katılan 2000 doğumlu yıldız, bu sezon 14 maça çıkarken 1 gol attı, 1 asist yaptı.
HÜCUM HATTINDA BİR JOKER
Raspadori, hücum hattında ofansif orta saha, kanat forvet ve forvet olarak görev yapıyor.
PİYASA DEĞERİ
İtalyan oyuncunun Transfermarkt'a göre piyasa değeri 15 milyon Euro.