Galatasaray, dörtlü finale yükseldi

Kupa Voley'de Galatasaray HDI Sigorta, Allpower Akü Cizre Belediyespor'u 3-2 mağlup etti ve adını dörtlü finale yazdırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, dörtlü finale yükseldi
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22 Aralık 2021 20:08
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de çeyrek final mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, Allpower Akü Cizre Belediyespor'u sahasında 3-2 yenerek adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

Karşılaşmanın son setinde Galatasaray HDI Sigorta 8-3 öndeyken tribünde çıkan kavga nedeniyle müsabaka bir süre durdu.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Erol Akbulut, Seçkin Yener

Galatasaray HDI Sigorta: Doğukan Ulu, Murat Yenipazar, Divis, Hakkı Çapkınoğlu, Burutay Subaşı,Yasin Aydın (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Sadlacek, Cansın Hacıbekiroğlu)

Allpower Akü Cizre Belediyespor: Emin Gök, Seganov, Utiarte, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Ivanov (Can Ayvazoğlu, Fatih Uslu, Andaç Kapan, Selim Demir, Eren Koparıcı)

Setler: 23-25, 23-25, 25-21, 25-11, 15-9

Süre: 125 dakika (26, 29, 25, 23, 22)


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