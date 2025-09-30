Galatasaray, Diogo Jota'yı andı!

Galatasaraylı taraftarlar, Liverpool karşılaşması öncesi Diogo Jota'yı andı.
RAMS Park'ta Diogo Jota için anons yapıldı ve Galatasaraylı tribünler, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Jota'yı alkışlarla andı.
Sarı-kırmızılı tribünlerde Jota için pankart da açıldı.
RAMS Park'ta Diogo Jota için anons yapıldı ve Galatasaraylı tribünler, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Jota'yı alkışlarla andı.
Sarı-kırmızılı tribünlerde Jota için pankart da açıldı.
🏟️ Galatasaray tribünleri, Liverpool karşılaşması öncesi geçtiğimiz aylarda hayatı kaybeden Diogo Jota'yı andı. pic.twitter.com/k3OOtxEgvE
— Sporx (@sporx) September 30, 2025