Galatasaray'dan TFF'ye dava hazırlığı!

Galatasaray, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaşanan diyaloğun ardından Anayasa Mahkemesi'ne gitmeye hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan TFF'ye dava hazırlığı!
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23 Şubat 2025 13:17
Galatasaray ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasında ipler kopuyor.

TV100'de konuşan Haluk Yürekli, Galatasaray Kulübü'nün Başkan Dursun Özbek'e verilen cezaları Anayasa Mahkmesi'ne taşıyacağını iddia etti.

Sarı-kırmızılıların, konuyla ilgili önümüzdeki günlerde Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapacağı öne sürüldü.

Galatasaray, Tahkim Kurulu'nun hukuka aykırı şekilde oluşturulduğu gerekçesiyle İdari Mahkeme'ye başvuru yapmıştı.

HACIOSMANOĞLU, DURSUN ÖZBEK HAKKINDA NE SÖYLEMİŞTİ?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Kurullarım var, Dursun Özbek'i Etik Kurulu'na sevk ettireceğim. Bana söylediklerinin yüzde 10'unu Etik Kurulu'nda belgelesin, o gün TFF'deki başkanlık görevimi bırakacağım. İspatlayamazsa, o zaman Etik Kurulu da futbol tarihine geçecek bir cezayı onlara layık görür herhalde." ifadelerini kullanmıştı.


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